Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 249 000 $ à l'entreprise Dianova Canada







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cette initiative, retenue à l'occasion du deuxième appel de projets lancé à l'automne 2016 dans le cadre du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), vise à améliorer la qualité des services d'hébergement offerts par l'organisme, à assurer sa pérennité, à réduire ses coûts énergétiques, à améliorer son impact environnemental et à attirer de nouveaux partenariats.

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, a confirmé, au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, l'attribution d'une aide financière de 249 000 $ à l'organisme Dianova Canada pour la réalisation d'un projet d'investissement qui est évalué à 679 661 $ et qui sera réalisé dans la région de Lanaudière.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne des projets comme celui de Dianova Canada. Ce genre d'initiative vient directement en aide à notre collectivité et aura certainement des retombées positives dans notre région. Par ses actions, Dianova Canada contribue à une économie plurielle et assure le bien-être des personnes vulnérables, ce qui fait en sorte que cet organisme devient un partenaire important pour notre gouvernement. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au Québec, nous avons la volonté d'entreprendre et de réussir collectivement. C'est pourquoi notre gouvernement est très actif depuis de nombreuses années dans le développement de l'économie sociale et de ses organisations. Le PIEC représente d'ailleurs un important levier de croissance mis à la disposition des entreprises et des organismes afin de leur permettre de réaliser davantage de projets porteurs partout au Québec. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe globale de 20 millions de dollars, le PIEC s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020. Il a pour objectif de soutenir les entreprises et organismes d'économie sociale dans leurs projets de construction, de rénovation ou d'acquisition de bâtiments. De telles initiatives contribuent à la croissance des organisations, à la vitalité socioéconomique des territoires où elles sont situées et à la qualité de l'environnement.

À l'occasion du deuxième appel de projets, lancé en septembre 2016 dans le cadre du PIEC, un comité national a sélectionné 23 projets représentant des investissements totaux de plus de 14,5 millions de dollars ainsi que la création et la consolidation de 490 emplois, auxquels le gouvernement du Québec attribue un soutien financier totalisant 3 millions de dollars.

Le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 contribuera à créer ou à maintenir 30 000 emplois au Québec et générera des investissements totaux de plus de 500 millions de dollars d'ici 2020.

Pour obtenir davantage d'information sur le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 et en connaître les mesures, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/economiesociale .

