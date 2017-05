UL et CLEB fusionnent afin de fournir aux intervenants de l'industrie de la construction des services distinctifs en science du bâtiment







Cette fusion accroit l'empreinte mondiale d'UL dans le marché de la construction et contribue au développement de services d'expertise en science du bâtiment

NORTHBROOK, IL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - UL, chef de file mondial de la sécurité des bâtiments, de la protection incendie et de la sécurité des personnes, diversifie son offre de services en science du bâtiment. UL annonce aujourd'hui l'acquisition de CLEB, le plus important fournisseur de services en enveloppe du bâtiment au Canada. CLEB, une entreprise privée montréalaise (Varennes), fournit aux architectes, aux propriétaires immobiliers, aux fabricants et autres intervenants de l'industrie en Amérique du Nord, une vaste gamme de services : essais en laboratoire et in situ sur les composants de l'enveloppe du bâtiment, inspection de bâtiment et mise en service des systèmes de l'enveloppe. Cette acquisition renforce l'expertise d'UL en science du bâtiment et celui des services d'essais et de certification, offrant ainsi aux fabricants un meilleur accès aux marchés internationaux.

Les installations distinctives du laboratoire de CLEB sont parmi les plus importantes au Canada et sont accréditées par les principaux organismes reconnus en Amérique du Nord. Au cours des trente dernières années, CLEB a collaboré à de nombreux projets d'envergure dans l'Est du Canada et le Nord-Est des États-Unis, de même qu'à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

« UL et CLEB partagent une même mission et leurs activités sont complémentaires. Les professionnels du bâtiment comptent sur nous pour obtenir les services et l'expertise dont ils ont besoin pour assurer la sécurité du public, respecter les exigences règlementaires, protéger la valeur de leur marque et accéder avec succès aux marchés internationaux », a déclaré Chris Hasbrook, vice-président et directeur général de la division Technologies en sécurité du bâtiment et des personnes d'UL. « En ne faisant qu'un, UL et CLEB continueront d'élargir la vision qui les a réunis et de consolider leur position de chef de file mondial en science du bâtiment.»

Les employés de CLEB se joindront aux professionnels de l'industrie d'UL dont les installations d'essais en enveloppe ont récemment été inaugurées à Northbrook en Illinois, pour renforcer leurs effectifs. Dès aujourd'hui, l'entreprise mènera ses activités sous le nom de CLEB, une entreprise d'UL. Le leadership des centres d'excellence mondiaux de la division Science du bâtiment du groupe sera exercé à partir des sièges sociaux de Montréal et de Northbrook.

« Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est offerte de joindre nos forces à celles d'UL et de pouvoir fournir des services d'excellence aux professionnels en enveloppe du bâtiment », a déclaré Mario Gonçalves, ancien président de CLEB et nouveau chef d'affaires mondiales, Technologies des sciences du bâtiment pour CLEB, une entreprise d'UL. « La profonde connaissance de l'industrie et la réputation enviable de notre groupe à fournir des services de pointe continueront de renforcer notre position comme chef de file dans le domaine des services en science du bâtiment, d'essais et de certification. L'union à UL nous permettra d'accélérer considérablement notre croissance et d'accéder plus rapidement aux marchés internationaux, en plus de fournir à nos clients une vaste gamme de services complémentaires et une expertise additionnelle. Les clients peuvent être assurés que le service à la clientèle et la qualité technique demeurent nos priorités absolues et que l'intégration de nos forces aura un impact positif. »

La transaction a été conclue et signée le 5 mai 2017. Les modalités de l'acquisition n'ont pas été dévoilées.

