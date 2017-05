Le rendement des caisses de retraite canadiennes en hausse pour un quatrième trimestre consécutif, selon RBC Services aux investisseurs et de trésorerie







Le rendement de 2,9 % au premier trimestre de 2017 fait suite aux solides

résultats en 2016

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Après un solide rendement de 6,8 % en 2016, les caisses des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont dégagé une croissance de 2,9 % au premier trimestre de 2017, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, l'univers de régimes de retraite le plus complet au Canada, qui totalise 650 milliards de dollars. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de croissance pour les caisses de retraite canadiennes.

« Le rendement des caisses de retraite canadiennes, soutenu par la vigueur des actions canadiennes et mondiales, connaît un bon départ en 2017 ; toutefois, la prudence est encore de mise, a déclaré James Rausch, chef, Couverture clientèle - Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Les investissements des entreprises au Canada pourraient stimuler la croissance et compte tenu de la conjoncture macroéconomique qui évolue rapidement et des événements politiques qui touchent le monde entier, il ne fait pas de doute que les gestionnaires d'actifs continueront d'assurer une bonne diversification de leur portefeuille et de gérer activement leur exposition au risque. »

La conjoncture mondiale positive au premier trimestre de 2017 a contribué à la croissance des actions mondiales, qui s'est établie à 6,2 % par rapport à 3 % au quatrième trimestre de 2016. L'indice MSCI Monde a connu une progression semblable, affichant un rendement de 5,8 % au premier trimestre de 2017 par rapport à 3,9 % au trimestre précédent.

Les actions canadiennes ont toutefois connu un léger repli trimestriel, enregistrant un rendement de 2,3 % au premier trimestre de 2017 comparativement à 5,7 % au trimestre précédent. L'indice composé TSX a reflété des résultats semblables, soit une hausse de 2,4 % au premier trimestre. Cela représente toutefois une baisse par rapport au rendement de 4,5 % du premier trimestre de 2016 principalement attribuable à la faiblesse du secteur de l'énergie au début de l'année.

Le rendement des titres à revenu fixe canadiens s'est redressé à 1,4 % au premier trimestre, comparativement à la baisse de 3,4 % au trimestre précédent. L'indice des obligations universelles FTSE TMX Canada a également repris une croissance positive, affichant une hausse de 1,2 % au premier trimestre après une baisse de 3,4 % au trimestre précédent. Le marché des obligations canadiennes est demeuré stable malgré l'incidence de divers événements à l'échelle nationale et internationale, notamment le dépôt du budget fédéral canadien, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et les négociations relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Sur le marché des changes, on a observé au premier trimestre une dépréciation de 0,6 % du dollar américain par rapport au dollar canadien, faisant suite au gain de 2 % enregistré au trimestre précédent. On croit que la hausse de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et l'approche prudente de la Banque du Canada pourraient continuer d'influer sur les deux monnaies.

RENDEMENT HISTORIQUE

Période Rendement

(%) Période Rendement

(%) T1 2017 2,9 T4 2014 2,7 T4 2016 0,5 T3 2014 1,1 T3 2016 4,2 T2 2014 3,0 T2 2016 2,9 T1 2014 4,8 T1 2016 0,0 T4 2013 6,1 T4 2015 3,1 T3 2013 3,6 T3 2015 -2,0 T2 2013 0,0 T2 2015 -1,6 T1 2013 4,4 T1 2015 6,6 T4 2012 2,5

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens. L'« univers des régimes de retraite » fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs de régimes de retraite canadiens à prestations déterminées (PD) totalisant plus de 650 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et est un indicateur étalon de rendement grandement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services des actifs et de services de garde, de paiements et de trésorerie pour le compte d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels du monde entier. Depuis dix-neuf pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie, nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs et de maximisation de la liquidité. Classée six années de suite premier dépositaire mondial par ses clients (sondage sur les services de garde de titres internationaux, Global Investor/ISF, de 2011 à 2016), RBC SIT comptait plus de 3,8 billions de dollars canadiens d'actifs administrés au 31 janvier 2017.

RBC

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com.?

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, allez à : http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerieMC est une marque nominative mondiale et fait partie de Banque Royale du Canada. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est un fournisseur spécialisé de solutions d'administration de l'actif et de services de garde, de paiements et de trésorerie destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie exerce ses activités principalement par l'intermédiaire des sociétés suivantes : Banque Royale du Canada, Fiducie RBC Services aux investisseurs et RBC Investor Services Bank S.A., et de leurs succursales et sociétés affiliées. Ce document est fourni par RBC Services aux investisseurs et de trésorerie à titre d'information générale seulement.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne se porte nullement garante de l'exactitude, de la fiabilité ou de l'intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant aux mesures prises sur la foi de ces seuls renseignements ou aux résultats pouvant en découler. Les lecteurs doivent être conscients que le contenu de ce document ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, comptable, de placement ou financier ni comme un autre conseil professionnel ni ne vise cette fin. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.

SOURCE RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :