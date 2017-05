Les panneaux Trina Solar alimentent une ferme solaire sur la Sunshine Coast australienne







CHANGZHOU, Chine, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- A Valdora, la Sunshine Coast Solar Farm de 15 mégawatts (MW) alimentée par des panneaux Trina Solar est en passe de devenir pleinement opérationnelle d'ici à la mi-2017.

Photo: http://wx3.sinaimg.cn/mw690/b958d2b7ly1fflr595j5oj21kw16okjo.jpg

La Sunshine Coast Solar Farm permettra au conseil local de la Sunshine Coast de devenir la première administration locale d'Australie à compenser 100 pour cent de sa consommation d'électricité sur l'ensemble de ses installations et opérations à partir d'énergie renouvelable. Cette ferme solaire, qui est détenue exclusivement par le conseil, devrait permettre à ce dernier d'économiser jusqu'à 22 millions de dollars, après les coûts, sur une période de 30 ans en fonction du coût actuel de l'électricité.

Downer a été sélectionnée pour concevoir, construire, exploiter et entretenir la Sunshine Coast Solar Farm, et elle a désigné Trina Solar pour fournir 57 000 exemplaires de son module de panneau solaire photovoltaïque (PV) Duomax PEG14 315 W.

Cette ferme est la cinquième plus grande installation solaire du pays et couvre une superficie de 24 hectares à Valdora qui est exposée à des vents violents et à des conditions météorologiques extrêmes, comme des cyclones. Pour faire face à cette situation, le module Duomax a été choisi en raison de ses fortes propriétés mécaniques qui lui permettent de résister à des conditions météorologiques extrêmes. Il est systématiquement arrivé en tête des tests de performances du secteur, et sa garantie correspond à la durée de vie de 30 ans prévue pour la ferme solaire. Duomax fait appel à une architecture module unique fondée sur un double vitrage et l'absence de châssis, ce qui permet une plus grande fiabilité et une plus grande performance du produit. Ce produit a été spécifiquement conçu pour maximiser les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite (LCOE) grâce à son taux de dégradation réduit, et il permet de réaliser des économies d'équilibre des coûts au niveau du système (BoS), ce qui en fait le choix idéal pour les promoteurs.

Pour Mme Helena Li, présidente pour la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient chez Trina Solar : « Nous avons une nouvelle fois l'immense plaisir de travailler avec Downer pour poser un nouveau jalon dans le secteur des services publics en Australie. La Sunshine Coast Solar Farm est l'un des premiers projets à atteindre 1500 V. Nous sommes heureux d'avoir pu aider cette région dans sa transition vers une économie axée sur l'énergie propre ».

« Nous sommes heureux de continuer à renforcer nos liens avec des partenaires tels que Trina Solar pour qu'ils nous proposent des projets renouvelables à grande échelle, et de rester à la pointe du secteur de l'énergie renouvelable », ajoute Trevor Cohen, directeur exécutif de Downer Utilities.

En période de pointe, la Sunshine Coast Solar Farm produira 15 000 kilowatts d'électricité grâce au soleil. Cela permettra d'alimenter en électricité les bâtiments administratifs, les centres de natation et les salles des fêtes de l'administration locale, ainsi que les parcs de vacances, les bibliothèques, les galeries d'art et les salles de sports. L'électricité générée en une année est suffisante pour alimenter environ 5 000 foyers.

A propos de Trina Solar Limited

Trina Solar Limited est un leader mondial pour les modules solaires, les solutions et les services photovoltaïques. Fondée en 1997 comme intégrateur de système PV, Trina Solar stimule aujourd'hui l'énergie intelligente avec les installateurs, les distributeurs, les prestataires de services publics et les développeurs à travers le monde. Elle est à la pointe du secteur grâce à l'excellence de son innovation, à la grande qualité de ses produits, à ses capacités verticalement intégrées et à sa gestion avisée sur le plan écologique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.trinasolar.com.

