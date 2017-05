Scéno Plus : l'expertise Québécoise « clef en main » à Macao







En plus de s'être vu confier par le géant mondial du divertissement MGM l'architecture, le design et la scénographie d'une salle de spectacle à Macao, l'entreprise montréalaise Scéno Plus assurera la création et la production des trois premiers spectacles qui y seront présentés en 2017 et 2018.

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise Scéno Plus inaugurera en octobre Le MGM Theater à Macao, une salle de spectacle multifonctionnelle de 1 800 places à la fine pointe de la technologie. Il s'agit de la 3e salle de spectacle créée par l'entreprise montréalaise pour le compte de la multinationale MGM à être inaugurée en moins d'un an après le Park Theater (Las Vegas) et The Theater at MGM National Harbor (Washington D.C). En plus de confier la conception et la scénographie du MGM Theater de Macao à Scéno Plus, MGM a également fait appel à l'expertise et à la créativité québécoises en mandatant la compagnie montréalaise de créer et produire les trois premiers spectacles qui y seront présentés dès novembre 2017! Scéno Plus élargit donc ses horizons avec sa toute nouvelle division Scéno Plus Production. Rassemblant une équipe composée de hautes pointures du divertissement québécois, Scéno Plus se lance de nouveau dans la production de spectacles de grande envergure !

Une salle et trois spectacles « fabriqués » à Montréal!

Entièrement conceptualisés et développés par des créateurs québécois, le MGM Theater ainsi que les 3 productions aux ambitions artistiques et scénographiques audacieuses, ont été créés et mis en place à Montréal au cours des 20 derniers mois. Les éléments de scénographie (dont notamment le plus grand écran DEL intérieur au monde), les costumes, la vidéo et la musique ont tous été conçus et testés à Montréal et seront éventuellement expédiés à Macao! De plus, l'ensemble des répétitions et les premiers enchainements artistiques et techniques auront lieu à Montréal sur plusieurs plateaux de Scène Éthique à Varennes dès le mois de juin avant de quitter pour la Chine en août.

L'équipe de production de ces spectacles destinés au public chinois est à 90% québécoise! Les retombées sur la métropole sont considérables avec la création de plus de 200 emplois et plusieurs millions de dollars en valeur de contrats accordés à des entreprises d'ici. Considérant que l'architecture, le design et de nombreux éléments de la salle, allant du système de fauteuils pivotants aux éléments de décor, ont été créés à Montréal et que les spectacles sont conçus et produits par le savoir-faire québécois, c'est donc presque que dans un univers « 100% made in Québec » que sera divertie le public chinois à Macao dès l'automne prochain!

'' C'est la qualité des concepteurs et artisans issus du milieu du divertissement québécois qui rendent ce projet possible par leur talent, leur passion et leur expertise unique mais surtout par leur ouverture sur le monde.'' - Patrick Bergé, Président de Scéno Plus

Bien que Scéno Plus soit reconnue mondialement comme un des leaders en design de lieu de création et de diffusion des arts de la scène, ayant notamment conçu le fameux Colosseum de Céline Dion à Las Vegas ainsi que la salle du spectacle O au Bellagio, l'entreprise est un nouveau joueur dans la production de spectacles internationaux à grand déploiement. La compagnie n'en est cependant pas à ses premiers pas dans la production de spectacle. Au cours de ses premières années d'existence, Scéno Plus a travaillé comme producteur délégué sur plusieurs spectacles au Québec dont Starmania (1986) des Galas (l'ADISQ 1987, les Gémeaux 1987) Offenbach (1985) et Diane Dufresne (1986). L'expertise développée en design, scénographie et architecture de salles de spectacle prenant plus de place, l'entreprise a donc délaissé la production à l'aube des années 90 pour concentrer ses activités sur l'architecture et la création de lieux rassembleurs en arts de la scène. La production de spectacle est donc un retour aux sources pour la compagnie montréalaise fondée en 1985.

MGM et Scéno Plus : Une relation qui a le vent dans les voiles.

Le MGM Theater de Macao sera la 3e salle de spectacle à avoir été conçue par Scéno Plus pour MGM et inaugurée cette année, après le Park Theater (Las Vegas) et The Theater at MGM National Harbor (Maryland). Le Park Theater de Las Vegas accueille depuis février les artistes de renommée internationale Cher, et Ricky Martin pour sa toute première résidence mondiale. Seul théâtre de Las Vegas s'ouvrant sur un parc public et offrant une façade entièrement vitrée, le Park Theater est considéré comme le plus immersif de la capitale du divertissement grâce à une surface de projection de 728 m2 imaginée par Scéno Plus. C'est le designer montréalais de Scéno Plus, Olivier Berthiaume-Bergé âgé d'à peine 32 ans, qui a signé cette nouvelle salle de 5,200 places, la plus grande conçue par l'entreprise à ce jour.

Situé sur les rives du majestueux fleuve Potomac dans le Maryland, le MGM National Harbor est un complexe touristique de classe mondiale dont le rayonnement attire des visiteurs de partout. Située en périphérie de la capitale nationale, le projet de 1,4 milliard de dollars comprend un hôtel-boutique de 24 étages, un centre de congrès, des restaurants et un casino dont la surface de jeu s'étend sur plus de 11 600 m2. C'est vers Scéno Plus que MGM Resorts International s'est tournée pour la construction d'une salle transformable de 3 000 places à la fine pointe de la technologie. Le niveau de flexibilité du Theater at MGM National Harbor et les solutions technologiques imaginées en font un lieu unique sur la Côte Est et la salle attire déjà les plus grands noms du divertissement tels que Bruno Mars, The Who et R.Kelly. Sa transformabilité et sa polyvalence permettent d'accueillir des artistes en tournée, des événements sportifs, des conférences, des banquets et donc de maximiser la capacité de programmation.

À propos de Scéno Plus

Fondée en 1985, Scéno Plus est une firme de design internationale basée à Montréal et spécialisée dans la conception de salles de spectacle et de bâtiments à vocation culturelle ou récréative. À ce jour, l'entreprise a à son actif la création de plus de 200 salles de spectacle à Montréal et à travers le monde (Usine C, Théâtre d'Aujourd'hui, Théâtre Hector-Charland, Colosseum (Vegas), Bellagio (Vegas) et Treasure Island (Vegas) pour ne nommer que celles-ci). L'entreprise offre une approche exclusive de services intégrés sous un même toit : conception architecturale, design d'intérieur, scénographie, équipements spécialisés et technologies, ainsi qu'immersion et interactivité multimédia. Récemment, la compagnie s'est lancée dans la production de spectacles et d'événements en créant une filiale : Scéno Plus Production.

www.scenoplus.com

SOURCE Scéno Plus

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 08:28 et diffusé par :