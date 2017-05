/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le CRTC tiendra un breffage technique pour les médias au sujet du renouvellement des licences des grands groupes télé et de la décision sur OMNI Regional/











OTTAWA et GATINEAU, QC, 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le lundi 15 mai à 16h, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) publiera ses décisions au sujet du renouvellement des licences des grands groupes télé et de la demande de Rogers Media d'accorder la distribution obligatoire à OMNI Regional sur tous les forfaits de base numériques.

Le CRTC tiendra une téléconférence une heure avant la publication afin d'informer les médias et répondre aux questions. Toute information fournie avant la publication ne doit pas être partagée. Les médias qui participeront devront accepter des modalités de confidentialité.

Afin de participer, les médias doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias, par téléphone au numéro 819-997-9403 ou par courriel à l'adresse communications@crtc.gc.ca.

Vous pouvez écouter l'audience en direct au moyen du lien indiqué sur le site web du CRTC, à l'adresse www.crtc.gc.ca. Des instructions au sujet de l'entente de confidentialité et le numéro de téléconférence seront partagés avant la téléconférence avec les gens qui participent.

Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-225 - Renouvellement des licences de télévision détenues par les grands groupes de propriété de langues anglaise et française

