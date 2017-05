Merck lance le premier support de culture cellulaire prêt à l'emploi du secteur destiné aux processus de perfusion







- Augmentation de la flexibilité de fabrication

- Performance et cohérence exceptionnelles, requises pour les processus de culture cellulaire de perfusion à haute densité

DARMSTADT, Allemagne, le 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- Merck, société scientifique et technologique leader, a franchi aujourd'hui une étape importante en direction de l'accroissement de la flexibilité de fabrication et de la productivité, au travers du lancement du support de perfusion HD EX-CELL® Advancedtm. Ce premier support de culture cellulaire prêt à l'emploi et à haute densité soutient les processus de perfusion à de faibles taux de perfusion, augmentant ainsi les rendements de production et la vitesse en direction du domaine clinique.

Les biofabricants se tournent actuellement vers les processus de perfusion, nouvelle génération en matière de fabrication, dans la mesure où ils cherchent à réduire les coûts tout en augmentant la qualité et l'efficience. Les processus de perfusion exigent néanmoins un nouveau type de support. Le support de perfusion HD EX-CELL® Advancedtm de Merck répond aux exigences de fabrication de « nouvelle génération », permettant aux clients d'atteindre une production plus optimale qu'en utilisant des processus conventionnels de lots ou à alimentation programmée.

« Ce lancement constitue une étape majeure permettant véritablement de favoriser le traitement de nouvelle génération, » a déclaré Udit Batra, membre du Conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. « Les avantages de la technologie de perfusion incluent une amélioration de l'efficience en termes de coûts, une réduction des risques, et un accroissement de la flexibilité de fabrication, ce qui permettra en fin de compte de faire progresser les capacités de production de nos clients, tout en augmentant l'accès aux thérapies pour les patients du monde entier. »

Parmi les avantages du traitement de perfusion figure une augmentation des rendements de protéines, par rapport au traitement à alimentation programmée, qui constitue le principal mode de culture cellulaire chez les mammifères pour le secteur de la fabrication biopharmaceutique depuis plusieurs dizaines d'années. La technologie de perfusion est compatible avec les petites installations mobiles, et peut être utilisée avec de nombreux types de médicaments sur un large éventail d'échelles de production.

Le support de perfusion HD EX-CELL® Advancedtm de Merck est le plus récent ajout apporté à la gamme de produits EX-CELL® Advancedtm de la société, qui offre des performances accrues, rationalise la conformité réglementaire, et confère la sécurité de la chaîne logistique nécessaire dans l'environnement biopharmaceutique en pleine évolution d'aujourd'hui.

À propos de Merck

Merck est une société scientifique et technologique leader, spécialisée dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Près de 50 000 employés travaillent au développement de technologies visant à améliorer et à prolonger la vie ? allant des thérapies biopharmaceutiques de traitement du cancer ou de la sclérose en plaques aux systèmes de pointe pour la recherche et la production scientifique, en passant par les cristaux liquides pour les smartphones et les téléviseurs LCD. En 2016, Merck a généré un chiffre d'affaires de 15 milliards ? dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire du groupe coté en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms de EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

