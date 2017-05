Sandvik Coromant nomme une nouvelle Présidente







Nadine Crauwels conduira Sandvik Coromant vers l'avenir

Nadine Crauwels a été nommée au poste de Président de Sandvik Coromant. Elle sera responsable de la poursuite du développement de la société en tant que leader des outils coupants, des solutions d'outillage et du savoir-faire dans l'industrie manufacturière.

Nadine connaît bien Sandvik Coromant. Elle était déjà Vice-Président de la société et responsable des solutions sur mesure et des relations stratégiques. Elle a été active dans les ventes, le management et l'introduction des produits, ainsi qu'en tant que Coromant Manager en Suisse. Elle a rejoint Sandvik Coromant en 2000 et elle possède plus de 22 années d'expérience dans l'industrie manufacturière.

« Je suis très heureux que Nadine accepte ce nouveau rôle car c'est une leader moderne sur qui on peut compter, et elle connaît très bien notre secteur d'activité dans lequel elle a une longue expérience. Sous sa direction, et avec la force de nos équipes, je suis très optimiste pour l'avenir de Sandvik Coromant », affirme Klas Forsström, Président de Sandvik Machining Solutions, ancien Président de Sandvik Coromant.

« Je suis enthousiaste et j'ai hâte de saisir cette opportunité de continuer à développer cette formidable société. Sandvik Coromant est déjà actuellement dans une position forte avec des produits et solutions de premier plan qui apportent de la valeur à nos clients dans le monde entier. Sandvik Coromant possède des collaborateurs très compétents et engagés dans le service que nous offrons à nos clients. Avec l'équipe de direction de Sandvik Coromant, je veillerai à la mise en oeuvre de notre stratégie pour faire avancer l'industrie et, ensemble, façonner l'avenir de l'industrie manufacturière », dit Nadine Crauwels. « Mon but sera d'assurer la continuité de la réussite de Sandvik Coromant et de renforcer notre rôle de leaders sur le marché. »

Nadine rendra compte à Klas Forsström, Président de Sandvik Machining Solutions, et elle fera partie de l'Equipe de direction de Sandvik Machining Solutions. Elle est originaire de Belgique et est titulaire d'un Master d'ingénierie mécanique de l'Université Catholique de Louvain en Belgique. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 15 mai 2017.

