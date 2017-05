La palmarès de Kavalan atteint les 220 médailles d'or lors de la San Francisco World Spirits Competition







TAIPEI, Taiwan, 15 mai 2017 /CNW/ - Kavalan, le whisky d'exception de Taïwan, s'est vu décerner le prix Double Gold à deux reprises lors de la 17e édition de la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) pour son Solist Sherry Cask et son Solist Vinho Barrique, portant le nombre ses médailles d'or à plus de 220.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511184/Kavalan_SFWSC.jpg

Tous les whiskies Kavalan sont des single malts et les deux récompensés lors de la compétition sont des bruts vieillis dans un fût unique (single cask strength).

La SFWSC stipule que la désignation Double Gold est attribuée aux « rares participants auxquels l'ensemble des membres du jury ont attribué une médaille d'or ».

« Ils figurent parmi les meilleurs produits au monde », ajoute-t-elle.

Le Solist Vinho Barrique n'en est pas à son premier prix. Il a remporté la plus haute distinction de l'industrie du whisky, le World's Best Single Malt Whisky (meilleur whisky single malt au monde), décerné par les prestigieux World Whiskies Awards (WWA).

L'année dernière, les WWA ont également décerné à Kavalan le World's Best Single Cask Single Malt Whisky (meilleur whisky single mat brut vieilli dans un fût unique) pour son Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength.

M. YT Lee, le PDG de Kavalan, a annoncé que Kavalan continuerait de prouver que son whisky produit dans le climat subtropical de Taïwan est de calibre international.

Il a ajouté que Kavalan devrait devenir plus accessible aux États-Unis sachant que son distributeur développe actuellement un important programme d'expansion des ventes.

Les distinctions Double Gold et Gold de Kavalan à San Francisco sont les suivantes :

Double Gold :

Solist Sherry Cask Single Malt Whisky, issu d'un fût unique ;

Solist Vinho Barrique Single Malt Whisky, issu d'un fût unique.

Gold :

Kavalan Concertmaster, whisky single malt, affinage en fût de porto ;

King Car Conductor, whisky single malt ;

Kavalan Distillery Reserve, whisky single malt, brut de fût tourbé ;

Solist Brandy Cask, whisky single malt, issu d'un fût unique ;

Solist Manzanilla Sherry, whisky single malt, issu d'un fût unique ;

Solist PX Sherry, whisky single malt, issu d'un fût unique ;

Solist Port, whisky single malt, issu d'un fût unique ;

Kavalan Ex-Bourbon Oak, issu d'un fût unique.

À propos du whisky Kavalan

La première distillerie de whisky de Taïwan se consacre à l'art du single malt whisky depuis 2006. Kavalan est vieilli avec une humidité et une chaleur intenses, mais il bénéficie toutefois des brises de la mer et de la montagne et de l'eau de source de la Yu Shan, qui se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan, où elle est basée et s'appuie sur 30 années d'expérience de la production de boissons sous l'autorité de sa société mère, King Car Group. Kavalan a décroché plus de 220 médailles d'or et est commercialisé dans plus de 60 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com/EN/age.aspx

Personne-ressource pour les médias :

Yvonne Chou

+886 3922-9000 #7162

yvonne@kavalandistillery.com

