Le ministre Goodale lance la Semaine nationale de la police

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a émis aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la police.

« En tant que ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, je suis très fier du travail incroyable que les policiers effectuent pour garder les Canadiens en sécurité. Grâce à leur dévouement et à leur professionnalisme, ainsi qu'aux nombreux sacrifices personnels qu'ils accomplissent en notre nom, nous vivons dans l'un des pays les plus sécuritaires au monde.

La Semaine nationale de la police est une occasion pour chacun d'entre nous de nous arrêter un moment et de penser aux contributions inestimables que ces hommes et ces femmes ont apportées à notre qualité de vie. Nous les voyons chaque jour dans nos collectivités, mais ils jouent également d'autres rôles essentiels et moins visibles tels que lutter contre le crime organisé ainsi qu'aider à veiller à la sécurité nationale. Au cours de leurs heures hors travail, de nombreux agents continuent d'apporter des contributions grâce à des activités bénévoles, telles qu'entraîner des jeunes et servir d'exemple.

Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, je remercie les agents de police de leur engagement à l'égard des services de police et à tout ce qu'ils apportent à notre société. Je remercie aussi leurs familles et êtres chers pour tout ce qu'ils accomplissent en arrière-scène. »

