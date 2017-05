Avis aux médias - Vous pouvez faire votre part pour nous aider à préserver la sécurité de notre frontière et de nos voies navigables







STONEY CREEK, ON, le 15 mai 2017 /CNW/ - À l'approche du long weekend du congé de la fête de la Reine, qui marque habituellement le début de la saison de la navigation de plaisance, la Gendarmerie royale du Canada souhaite vous rappeler d'agir en toute sécurité et de demeurer prudents sur nos voies navigables.

L'Équipe de la sûreté maritime de la GRC et les patrouilles du programme Shiprider surveilleront encore une fois les voies navigables de l'Ontario durant toute la saison de navigation de plaisance 2017, et elles souhaitent obtenir votre aide.

Vous pouvez faire votre part pour nous aider à préserver la sécurité de notre frontière et de nos voies navigables. Si vous APERCEVEZ ou ENTENDEZ quelque chose qui vous semble louche, SIGNALEZ-LE.

Nous savons que vous connaissez bien votre région, c'est pourquoi nous comptons sur votre aide. Si quelque chose vous semble bizarre ou hors de l'ordinaire, nous vous encourageons à faire votre part pour aider à préserver la sécurité de nos communautés; avisez-en les autorités.

Si vous remarquez un comportement suspect, prenez note des détails suivants :

Heure, date et lieu où s'est produit le fait (coordonnées GPS, le cas échéant);

Nature des activités observées;

Description des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs : numéro d'immatriculation, numéro d'identification du bateau, numéro d'aéronef;

Toute marque visible.

Exemples d'activités suspectes le long de la frontière :

Activité inhabituelle sur les routes ou sentiers qui aboutissent à la frontière;

Automobiles, camions, VTT, motos, taxis, véhicules immatriculés ailleurs que dans votre province ou loués;

Groupes ou individus munis d'un équipement radio évolué, tels des scanneurs ou des radios VHF portatives;

Groupes ou individus qui ne sont pas vêtus convenablement compte tenu du temps ou du territoire;

Groupes ou individus suspects qui s'informent de la direction ou du trajet pour se rendre à la frontière ou pour en revenir;

Preuve qu'un ou des individus ont fait intrusion sur votre propriété située près de la frontière;

Empreintes de pied, déchets, vêtements, etc.

La sécurité de la navigation est la responsabilité de tous. Chaque année, nombre de personnes perdent la vie ou sont blessées sans raison par suite d'incidents maritimes. L'Équipe de la sûreté maritime et les patrouilleurs du programme Shiprider se tiendront aux aguets pour déceler les pratiques de navigation non sécuritaires et les activités criminelles sur les voies navigables de l'Ontario. Les équipes patrouilleront également la frontière entre le Canada et les États-Unis pour veiller à ce que le public et le commerce puissent circuler en toute sécurité sur les voies navigables.

« Comme le beau temps est enfin arrivé, on peut s'attendre à ce que vous soyez nombreux à en profiter pour vous promener en bateau sur nos cours d'eau. Nous vous rappelons donc de toujours être prudents, de ne pas oublier de porter votre gilet de sauvetage, de vous abstenir de consommer de l'alcool lorsque vous naviguez et de toujours vous soucier de la température de l'eau qui est encore très froide », a déclaré le sergent Ian McNeill, coordonnateur maritime pour l'Ontario, GRC.

Pour faire un signalement par téléphone : veuillez communiquer avec le service de police de votre région ou avec la surveillance côtière de la GRC au 1 800 387-0020.

Pour signaler une urgence le long de la frontière : faites le 911 ou appelez le service de police de votre région.

