Des fleurs favorables aux abeilles à semer dès maintenant

La Semaine nationale des semis aura lieu du 5 au 12 juin, et Précieuses abeilles offre gratuitement en ligne des trousses de semences Jardins bourdonnants

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Précieuses abeilles encourage les Canadiens à sortir semer leurs propres jardins favorables aux pollinisateurs, en soutien au rôle important que les abeilles domestiques jouent dans nos vies. Précieuses abeilles a désigné la semaine du 5 au 12 juin 2017 « Semaine nationale des semis », afin d'inciter autant de Canadiens que possible à créer des jardins propices aux pollinisateurs.

En cette année du 150e anniversaire du Canada, l'objectif de Précieuses abeilles est de distribuer sa 100 000e trousse de semences Jardins bourdonnants. Au cours des deux premières années du programme, plus de 70 000 trousses ont été distribuées d'un océan à l'autre.

« La santé des abeilles est une question complexe, et s'impliquer dans le programme Jardins bourdonnants est une façon pour les Canadiens de les aider à prospérer, dit Gregory Sekulic, spécialiste en agronomie au Conseil canadien du canola. Non seulement les fleurs sauvages que vous sèmerez enjoliveront votre jardin, mais elles constitueront une bonne source de pollen et de nectar pour les pollinisateurs, dont les abeilles. »

Parmi les nombreux facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la santé des abeilles domestiques, citons les intempéries, les parasites, les maladies et un apport insuffisant en aliments. Même si Statistique Canada signalait que les populations d'abeilles avaient de nouveau augmenté en 2016 - le nombre de ruches ayant atteint de nouveaux sommets dans tout le pays -, on peut faire encore plus pour les aider.

Collectivités en fleurs, partenaire de Précieuses abeilles depuis le tout premier jour, encourage également ses membres à aider à accroître le nombre de jardins pour pollinisateurs en participant à la Semaine nationale des semis.

« Nous aimons l'idée de demander à tout le monde d'envisager de semer, en même temps, un jardin hospitalier pour les pollinisateurs, déclare Raymond Carrière, président de Collectivités en fleurs. Plus nous ferons pousser de jardins de ce genre d'un bout à l'autre du Canada, plus les abeilles auront de la facilité à trouver les aliments nutritifs dont elles ont besoin pour subvenir aux besoins de leurs ruches - et nous en tirerons tous des bénéfices. »

Canadiens, à vos semences!

Les Canadiens peuvent s'impliquer en visitant precieusesabeilles.ca pour commander une trousse de semences Jardins bourdonnants gratuite et obtenir de l'information sur la santé des abeilles.

Chaque trousse Jardins bourdonnants contient des semences de cinq variétés de plantes à fleurs vivaces, adaptées à nos climats et destinées à attirer et à nourrir les pollinisateurs. Un sachet renferme suffisamment de graines pour établir un jardin de cinq mètres carrés. En plus d'avoir été choisies pour leur caractère non invasif, toutes les espèces sont indigènes au Canada et recommandées par Pollinator Partnership Canada. Non seulement elles sont attrayantes pour les abeilles et représentent pour elles une source d'éléments nutritifs, mais elles peuvent pousser dans les jardins et sur les terrasses et balcons partout au pays.

Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement une trousse de semences de la part de Précieuses abeilles. Puis semez vos Jardins bourdonnants pendant la Semaine nationale des semis et partagez vos photos en utilisant #Semerpourlesabeilles.

À propos de Précieuses abeilles

Précieuses abeilles est un partenariat d'organisations agricoles ayant un intérêt tout particulier pour la santé des abeilles domestiques. La mission du groupe est de fournir une plateforme de discussion, de dialogue et de partage d'information à propos de l'agriculture moderne et de l'importance d'assurer un environnement sain aux abeilles, qui jouent un rôle important dans la production alimentaire et l'agriculture du Canada.

