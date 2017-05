Airborne Wireless Network fournit une mise à jour sur le test de validation de trois critères de l'aéronef







À la suite de la réception de la licence expérimentale de la FCC, le test marquera une avancée significative vers le développement de l'Infinitus Super Highwaytm

SIMI VALLEY, Californie, le 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTCQB : ABWN) a fourni aujourd'hui une mise à jour et un calendrier préliminaire concernant son «?test de validation de l'aéronef?» pour le développement de son système de communication air-air breveté, l'Infinitus Super HighwayTM. La société a récemment annoncé qu'un certificat d'exploitation expérimentale a été accordé par la Federal Communications Commission («?FCC?»), numéro de dossier 0378-EX-ST-2017X, pour un test au sol et en vol de son système de démonstration qui devrait se dérouler à la fin de l'année 2017.

Airborne Wireless Network, et ses partenaires stratégiques, sont dans le processus de planification et d'organisation du test de validation de l'aéronef. La société compte utiliser deux avions à réaction actifs pour mener des routes de test aux alentours de Roswell, au Nouveau-Mexique. Airborne Wireless Network coordonne étroitement la planification et la réalisation du test avec ses partenaires stratégiques.

Jason T. de Mos, vice-président du développement commercial et de la conformité aéronautique, a déclaré : «?L'objectif de ce test de trois critères de l'aéronef est de valider, à micro échelle, notre capacité à agir comme un répétiteur ou routeur de bord pour envoyer et recevoir des signaux à large bande d'un aéronef au suivant, créant ainsi une autoroute numérique dans le ciel. Nous avons récemment annoncé avoir reçu notre licence expérimentale de la FCC et serons à présent en mesure de commencer notre vol d'essai, nous rapprochant un peu plus du développement de notre Infinitus Super HighwayTM. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires stratégiques dans la réalisation de ce test et l'amélioration des communications en vol globales.?»

À propos d'Airborne Wireless Network

La société entend créer un réseau sans fil de bord large bande à haute vitesse en reliant les aéronefs commerciaux en vol. Chaque aéronef participant au réseau agira comme un répétiteur ou routeur de bord envoyant et recevant des signaux à large bande d'un aéronef au suivant, créant une autoroute numérique dans le ciel. La société compte être une filière Internet large bande à haute vitesse pour améliorer la connectivité de la couverture. La société n'entend pas fournir de couverture de clientèle de détail aux utilisateurs finaux, mais, à la place, agira comme un opérateur de télécommunications en gros, à l'instar des prestataires de service Internet et sociétés de téléphonies.

Actuellement, la connectivité est assurée dans le monde par des câbles sous-marins, des fibres terrestres et des satellites. La société croit que son autoroute numérique aérienne peut être une solution pour combler le vide dans la connectivité mondiale. Une fois le réseau déployé et pleinement mis en oeuvre, son potentiel d'utilisation peut devenir illimité. Après sa mise au point, le réseau de la société devrait offrir une connectivité grande vitesse à bas coût aux régions rurales, aux nations insulaires, aux bateaux en mer, aux plateformes pétrolières, en plus de connecter en vol des avions de ligne et privés.

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.airbornewirelessnetwork.com

Information concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des «?énoncés prospectifs?» au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi des États-Unis Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont fondés sur les estimations et attentes actuelles de la direction de l'entreprise et sont assujettis à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-entendues se révèlent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se concrétisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la disponibilité du capital?; les incertitudes inhérentes associées au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation d'une société en phase de développement?; notre capacité à lever les fonds supplémentaires dont nous aurons besoin pour poursuivre nos plans de développement de nos activités et produits?; notre capacité à développer et commercialiser des produits fondés sur notre plateforme technologique?; la concurrence dans l'industrie dans laquelle nous réalisons nos activités et nos ventes?; les conditions générales de l'industrie?; les facteurs économiques d'ordre général?; l'impact de la réglementation de l'industrie?; les progrès technologiques?; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents?; les difficultés ou les retards de fabrication?; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de l'entreprise?; et l'exposition aux litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou de mesures de réglementation.

