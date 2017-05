SpiderWebShow célèbre le lancement officiel de CdnStudio, la première salle de répétition numérique au Canada







Répétez, échangez et produisez-vous en ligne

Date : Lundi 15 mai, de 13 h à 14 h

Événement : Lancement de CdnStudio

Endroit : The Theatre Centre, 1115, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M6J 3T4

Hôte : SpiderWebShow Performance

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - SpiderWebShow, la première entreprise canadienne des arts de la scène active dans l'univers numérique et à l'échelle nationale, invite le public à célébrer le lancement d'une nouvelle technologie révolutionnaire, CdnStudio, à l'occasion d'un événement spécial qui aura lieu le lundi 15 mai de 13 h à 14 h au Theatre Centre. Les gens présents pourront en découvrir plus sur cet outil inédit de création destiné aux arts de la scène et sont invités à explorer cette nouvelle technologie innovante sur leur propre portable.

CdnStudio est un « local » en ligne qui fait appel à la technologie d'Internet pour réunir des collaborateurs de partout au Canada. L'outil numérique mélange des flux vidéo en temps réel, permettant aux internautes de se voir et de s'entendre dans un même espace en ligne. La technologie a été conçue de manière à être utilisée avec une technologie non exclusive, ce qui la rend accessible à tous les artistes possédant un équipement minimal. Avec quelques accessoires tels qu'un portable muni d'une caméra Web, un fond vert et une connexion Internet haute vitesse, les artistes canadiens sont en mesure de répéter en temps réel dans un espace virtuel partagé de n'importe où au pays.

Une vidéo du test bêta de CdnStudio à l'Université Queen's peut être visionnée ici :

https://vimeo.com/215504407. (En anglais seulement.)

« CdnStudio remet en question certains des principaux fondamentaux de ce qu'est une salle de spectacle, affirme Michael Wheeler, directeur artistique de SpiderWebShow. L'auditoire et l'artiste doivent-ils forcément occuper le même espace physique? Normalement oui, mais pas avec CdnStudio, où l'événement peut se produire en direct, mais dans un espace partagé numérique. »

Selon David Fowler, vice-président du marketing et des communications à l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), « Le Programme d'investissement communautaire finance des projets innovants qui enrichissent Internet au pays. CdnStudio réunit des Canadiennes et des Canadiens auparavant séparés par la distance grâce à une nouvelle technologie, et c'est avec fierté que l'ACEI lui a donné son soutien. »

La première démonstration de cette technologie a eu lieu à la conférence LMDA à l'Université d'État de Portland en juillet 2016. Ses premiers utilisateurs et utilisatrices du public, un groupe sélectionné d'enthousiastes de la première heure, y ont eu accès le 1er mai de cette année. Le Studio sera ouvert officiellement au grand public le jour même de son lancement. SpiderWebShow espère poursuivre sa collaboration avec la communauté canadienne des arts de la scène pour se perfectionner et augmenter sa capacité.

Le projet est appuyé par le Programme d'investissement communautaire de l'Autorité canadienne des enregistrements Internet (ACEI). Il a été élaboré en résidence au Centre des arts d'interprétation Isabel Bader de l'Université Queen's où une production publique intitulée The Revolutions, et mettant CdnStudio à profit, aura lieu en septembre 2017. L'équipe de CdnStudio regroupe : Joel Adria, technologiste, Sarah Garton Stanley, catalyseur créatif, Michael Wheeler, directeur artistique et Em Piro, régisseuse de plateau numérique.

Photo : Sarah Garton Stanley (devant l'écran), Camila Diaz-Varela et Michael O'Brien depuis le CdnStudio.

Cette photo en haute résolution peut être téléchargée ici :

https://spiderwebshow.ca/wp-content/uploads/2017/05/High-Res-CdnStudio-Image.jpg.

À PROPOS DE SPIDERWEBSHOW : SpiderWebShow.ca est le premier site Web des arts de la scène en son genre à l'échelle canadienne. Il s'agit d'un réseau fondé sur la pratique où le changement culturel est cristallisé, puis examiné. SpiderWebShow a vu le jour sous forme d'enquête sur la dramaturgie. La question qui a tout déclenché était à la fois complexe et directe : aujourd'hui qu'est-ce qui définit le théâtre canadien? Au cours des quatre dernières années, nous avons conçu une gamme de types de médias différents, et ce, à titre d'actes de mobilisation à l'égard de cette question : un magazine hebdomadaire, des balados et des « résidences de réflexion » audio, des entrevues vidéo et, à présent, un studio de répétitions virtuel. Nous racontons des histoires compliquées et contradictoires au sujet de notre pays énormément petit. Notre travail prend sa source dans la diversité culturelle et notre programme vise à poser plus de questions, que ce soit au sujet de la responsabilité politique, de l'identité et de la différence.

À PROPOS DE L'ACEI : Par l'entremise de son Programme d'investissement communautaire, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) finance des projets qui témoignent de la possibilité de bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI gère le domaine de premier niveau du Canada au nom de l'ensemble de sa population. En qualité d'organisation fondée sur ses membres, l'ACEI se fait la porte-parole des intérêts de la communauté des internautes canadiens sur la scène internationale. Jusqu'à présent, le Programme d'investissement communautaire a soutenu 78 projets innovants à l'échelle du Canada en accordant des subventions atteignant la somme de 3,2 millions de dollars.

