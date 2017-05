/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Magog Technopole/







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, et le député d'Orford, M. Pierre Reid, au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, invitent les représentants des médias à une conférence de presse chez Magog Technopole.

Date : Le lundi 15 mai 2017



Heure : 14 h



Endroit : Magog Technopole

790, rue Principale Ouest

Magog (Québec) J1X 2B3

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :