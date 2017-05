Avis média - Une saison titanesque qui s'amorce bientôt! - La Ronde présente son nouveau manège : le TITAN







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Avant l'ouverture de la saison 2017, La Ronde invite les représentants des médias à faire l'essai du TITAN, un nouveau manège aux proportions gigantesques. À 45 mètres de hauteur et atteignant une vitesse de 112 km / h, le TITAN promet à ses passagers une aventure titanesque. Le 20 mai 2017 marquera le début officiel de la 50ème saison de La Ronde.

Quand: jeudi 18 mai, de 10h à 15h

Où: Entrée principale de La Ronde

Comment: Contacter Julie Perrone pour prendre rendez-vous

À propos de La Ronde et Six Flags

La Ronde est la propriété de Six Flags Entertainment Corporation, le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde avec des revenus de 1,3 milliards de dollars et 20 parcs situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 55 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques et autres attractions uniques, dont Fright Fest® et Holiday in the Park®. Pour en savoir plus, visitez www.sixflags.com.

