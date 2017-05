Avis aux médias - Le 42e congrès de l'ASDEQ consacré aux mutations de l'économie à l'ère numérique







Une trentaine d'experts et de dirigeants d'entreprise participeront à la réflexion

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des économistes québécois (ASDEQ) tiendra son 42e congrès annuel sur le thème de l'économie numérique et des technologies perturbatrices, les 17 et 18 mai prochains à l'Université du Québec en Outaouais, partenaire organisateur de l'événement.

Au programme, des conférences d'experts et de dirigeants d'entreprise qui s'entretiendront sur la révolution numérique et ses impacts sur les grands piliers de l'économie. Parmi les thèmes abordés :

L'impact des nouvelles technologies sur le comportement de l'économie

La course à l'innovation et les nouvelles réalités de la concurrence industrielle

Les transformations du marché du travail

Le transport intelligent et la mobilité durable

L'évolution dans les télécommunications, les médias et la culture

Les promesses des technologies environnementales

Les défis de l'entrepreneur technologique

Quand : mercredi 17 mai à partir de 12h30 et jeudi 18 mai

Où : Université du Québec en Outaouais, 283 boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, J9A 1L8

Les représentants des médias qui souhaitent être présents lors de l'évènement doivent s'y inscrire au 514 495-3047. Le programme complet est accessible à economistesquebecois.com/congres2017.

À propos de l'Association des économistes québécois

L'Association des économistes québécois est une association professionnelle à but non lucratif fondée en 1975 dans le but de répondre aux besoins et aux intérêts des économistes oeuvrant dans divers secteurs d'activités au Québec. L'Association a pour mission le développement et la diffusion du savoir économique, l'éclairage des débats publics et la valorisation du rôle de l'économiste.

