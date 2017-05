Attachés à leurs recettes secrètes de sauces et marinades, les grillardins Canadiens ne sont pas prêts à les partager!







À l'approche de la Journée des Patriotes, Sabra Canada révèle les résultats d'une récente étude Ipsos sur les habitudes des Canadiens, fervent amateurs de barbecue.

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW/ - La saison du barbecue est là - On fait rougir les braises, on graisse le grill et la compétition pour la meilleure grillade est lancée! Pour certains Canadiens, être le meilleur implique de protéger jalousement le secret de leur sauce ou marinade secrète. Sabra Canada s'est associé au chef Matt Basile (des restaurants Fidel Gastro's et Lisa Marie à Toronto) qui a créé une alternative fraîche aux traditionnelles sauces et marinades en incorporant du hummus - une des tendances du moment! - dans une recette de sauce qui ravira les amateurs de grillades.

Menée en début de mois, l'étude Ipsos1 nous apprend que 15 pour cent (15%) des Canadiens qui cuisinent au barbecue ont une recette de sauce signature qu'ils gardent secrète. Les hommes ayant plus tendance à garder leurs recettes pour eux-mêmes (18%), quand les femmes sont plus ouvertes à partager leurs secrets culinaires (29%).

Les Mystères de l'Ouest

Les grillardins du Saskatchewan et du Manitoba sont plus nombreux (51%) à avoir une sauce secrète pour impressionner quand vient la saison du barbecue, et 26% d'entre eux se disent peu disposés à la partager. Suivent de prêt les habitants de Colombie Britannique, dont 45% possèdent une recette secrète, et sont cependant plus ouverts à la partager (seulement 12% d'entre-eux souhaitent la garder secrète à tout prix). Partout ailleurs au pays, Ontarois, Canadiens Atlantique ou encore Québécois, sont entre 36 et 39% à avoir une recette secrète et 12 à 15% d'entre eux ne prévoient pas la partager.

«Une belle pièce de viande ou une autre source de protéine végétale est un bon début; ajouter la bonne sauce ou marinade permettra de sublimer la grillade en apportant de la texture et en développant subtilement les saveurs. Succès garanti auprès de votre famille et de vos amis qui ne cesseront de vous demander votre secret!» - Glenn Conrod, Directeur Général, Sabra Canada.

On apprend grâce à l'étude Ipsos que les saveurs favorites des Canadiens mêlent notes épicées et douces (sucrées), ces dernières arrivant en second choix. 37 pour cent (37%) préfèrent des saveurs aigre-douces, et 36 pour cent (36%) choisissent des notes plus épicées. 23 pour cent (23%) disent ne pas aimer les saveurs trop sucrées, et un Canadien sur dix (12%) pense que la sauce gagnante de l'été devrait contenir des ingrédients exotiques ou tropicaux.

Matt Basile créé la Sauce Secrète Sabra Canada 2017

Avec le développement de restaurants mettant à l'honneur les saveurs du Moyen-Orient au Canada, et la montée en popularité d'ingrédients considérés exotiques tels que le Za'atar, le Tahini ou le Curcuma, c'est plus que jamais l'été de Sabra. Professionnels de la restauration, chefs et gastronomes amateurs s'approprient ces saveurs et les incorporent désormais dans des recettes classiques, tant aux fourneaux qu'autour du barbecue.

Sabra Canada a été le premier à mettre sur le marché une variété de hummus garnis aux différentes saveurs. En à peine plus d'une décennie, la marque a mis plusieurs millions de ses pots de hummus aux mains des Canadiens. D'une rive à l'autre, les produits Sabra souvent récompensés, tels que les Hummus Poivrons Rouges Rôtis, Épicé Suprême, Noix de Pin Rôtis, Ail Rôti, Olives Grecques, Épinards et Artichauts ou encore Classique, séduisent de plus en plus de Canadiens. En trempette, ou dans de nombreuses recettes, voici un des nouveaux ingrédients de base du panier d'épicerie des Canadiens.

Pour célébrer la saison estivale, Matt Basile, ambassadeur Sabra Canada 2017, propriétaire d'un célèbre Food Truck et restaurateur, met à l'honneur le Hummus Sabra Ail Rôti dans une recette de sauce exclusive, à découvrir en fin de semaine prochaine sur la page Facebook de Sabra Canada.

1 Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage Ipsos mené entre le 2 mai et le 5 mai 2017 au nom de Sabra. Pour cette enquête, un échantillon de 1 001 Canadiens du panel en ligne d'Ipsos a été interviewé en ligne. La pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les données démographiques afin de s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et de fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'échantillon universel. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à + / - 3.5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les adultes canadiens avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-groupes de la population. Toutes les enquêtes par sondage et les sondages peuvent être soumis à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, une erreur de couverture et une erreur de mesure.

