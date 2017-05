Le service Alt Télé de Bell permet de regarder la télévision en direct sans récepteur et sans abonnement traditionnel à des services de télévision







Alt Télé est le premier service de télévision en direct qui repose sur une application et est offert à grande échelle au Canada.

Regardez jusqu'à 500 chaînes en direct et sur demande sur un ordinateur portatif, une tablette, un téléphone intelligent ou un téléviseur.

Le prix de départ de Alt Télé est de 14,95 $ par mois - pour en savoir plus sur cette nouvelle façon de regarder la télé, rendez-vous à l'adresse Bell.ca/AltTele.

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bell a lancé aujourd'hui le service Fibe Alt Télé, une toute nouvelle façon de regarder la télévision en direct et sur demande. Sans abonnement traditionnel et sans récepteur, Alt Télé est accessible au moyen de l'application Télé Fibe, la meilleure de l'industrie, et offre jusqu'à 500 chaînes sur l'écran de votre choix.

« La façon dont les Canadiens regardent la télévision continue d'évoluer, et Alt Télé offre un autre exemple de la manière dont les investissements importants de Bell, qui sont les plus élevés de l'industrie, procurent constamment les dernières innovations aux consommateurs, a déclaré Wade Oosterman, président de groupe, Bell et BCE et chef de la gestion de la marque chez Bell. Grâce à sa gamme inégalée de fonctions exclusives, Télé Fibe a propulsé Bell à la tête des services de télévision canadiens en l'espace de quelques courtes années, alors que CraveTV de Bell Média est devenu le service de télévision sur demande et en continu numéro un au pays. Avec Alt Télé, Bell propose une autre option révolutionnaire, offrant choix, qualité et commodité en matière de télévision en direct. »

Initialement offert aux clients de Bell Internet Fibe admissibles au Québec et en Ontario, le service Alt Télé sera étendu ultérieurement au Canada atlantique et au Manitoba. Il comprend jusqu'à 500 chaînes en direct et sur demande, plus que tout autre service comparable dans le monde.

Offert conjointement avec certains forfaits Internet Fibe à un prix de départ de 14,95 $ par mois incluant plus de 30 chaînes exploitées par les principaux réseaux canadiens et américains, Alt Télé permet d'accéder à deux flux de télévision simultanément. Les clients peuvent ajouter des chaînes individuelles afin de créer leur propre forfait Alt Télé.

Les consommateurs n'ont pas à se soucier de l'utilisation des données et des frais lorsqu'ils utilisent Alt Télé à la maison. Comme Bell Télé Fibe, Alt Télé est offert en tant que service de diffusion faisant l'objet d'une licence sur le réseau large bande privé Fibe de Bell pour le visionnement à la maison, ou sur un réseau mobile ou Wi-Fi pour le visionnement à l'extérieur de la maison.

L'accès au service Alt Télé se fait par l'application d'avant-garde Télé Fibe, qui offre l'authentification automatique à domicile et permet de faire une recherche dans l'ensemble de la programmation Alt Télé, de regarder en direct les émissions les plus populaires et de poursuivre le visionnement d'un contenu sur demande entamé antérieurement. Le service est compatible avec un ordinateur portatif, une tablette ou l'Apple TV de 4e génération - les appareils Android suivront plus tard cette année.

« Les Canadiens adorent la télévision et souhaitent explorer de nouvelles options abordables afin d'élargir leur expérience de télévision en direct au-delà des moyens traditionnels. Avec Alt Télé, ils obtiennent un excellent service à un excellent prix - tous les réseaux majeurs, les nouvelles et les sports en direct et sur demande sur l'écran de leur choix, à la maison, au travail ou en déplacement, a déclaré Rizwan Jamal, président, services résidentiels et petites entreprises chez Bell. Bell a changé la donne en matière de télévision avec Bell Télé Fibe. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'élever la télévision vers de nouveaux sommets avec le service abordable et pratique Alt Télé. »

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/AltTele, composez 310-Bell ou rendez-vous dans un magasin Bell ou La Source.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux entreprises des solutions Internet, de télévision, de téléphonie sans fil et résidentielle, et de communications d'affaires inégalées. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède d'importants actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Caroline Audet

514 391-9794

caroline.audet@bell.ca

@Bell_nouvelles

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :