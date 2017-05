/R E P R I S E -- Avis aux médias - Allocution de George Cope, Président et chef de la direction de Bell Canada/







L'INNOVATION DE BELL DANS LES COMMUNICATIONS ET SON APPORT AU SUCCÈS DE MONTRÉAL DEPUIS 1880

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle canadien de Montréal invite les membres des médias à un diner conférence en présence de George Cope, Président et chef de la direction de BCE inc. et Bell Canada. L'événement aura lieu le lundi 15 mai 2017 à l'Hôtel Bonaventure au 900, rue de la Gauchetière Ouest à Montréal.

DESCRIPTION

Depuis sa fondation à Montréal il y a 137 ans, Bell a été un catalyseur du développement économique et social de la ville. À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, Bell investit pour la croissance et la prospérité de demain avec ses toutes dernières innovations dans le réseau large bande, notamment le déploiement de sa technologie optique de pointe à plus d'un million de foyers et d'entreprises dans toute la ville. George Cope, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada, explique comment Bell a pris la tête de la révolution large bande dans les services sans fil, Internet, de télévision et médias et discute des possibilités que ces technologies de calibre mondial ouvrent pour Montréal.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI : Conférence de George Cope



QUI : Cercle canadien de Montréal



QUAND : Lundi 15 mai 2017

12h : Repas

13h : Allocution

13h45 : Fin de l'évènement









OÙ : Hôtel Bonaventure

900, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal





SOURCE Cercle canadien de Montréal

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :