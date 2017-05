/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement d'une initiative sans précédent en appui au secteur forestier/







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une importante conférence de presse concernant le développement du secteur forestier québécois.

Cette annonce se déroulera en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, de M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), et de plus d'une quarantaine partenaires issus de tous les secteurs d'activités, de Montréal, de Québec et de toutes les régions.

QUOI Importante annonce concernant le développement du secteur forestier québécois



QUAND Le lundi 15 mai 2017 à 14 h



OÙ Centre Phi Salle D - 4e étage 407, rue Saint-Pierre

Montréal (Québec) H2Y 2M3



QUI Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

André Tremblay, PDG, CIFQ

Plusieurs représentants d'organismes partenaires

SOURCE Collectif pour une forêt durable

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:01 et diffusé par :