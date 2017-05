/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres McKenna et Carr discuteront de l'économie et de l'environnement au congrès des Syndicats des métiers de la construction du Canada/







GATINEAU, QC, le 12 mai 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna et le ministre de Ressources naturelles Canada, Jim Carr, participeront à une table ronde lors du congrès des Syndicats des métiers de la construction du Canada 2017. Les ministres discuteront de l'appui du gouvernement du Canada dans la croissance d'une économie propre et dans la création d'emplois à l'échelle du pays.

Activité : Table ronde Date : Lundi 15 mai 2017 Heure : 11 h 15 (HAE) Lieu : Hôtel Hilton du Lac Leamy

Salle de bal internationale

3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec)

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :