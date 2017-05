/R E P R I S E -- Avis aux médias - Célébrez le transport public à Montréal : Inauguration officielle de Place au transport/







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Société de transport de Montréal (STM) invitent les représentants des médias à l'inauguration officielle de Place au transport, un événement public gratuit et unique où le transport collectif et actif sera mis à l'honneur.

Organisé en marge du Sommet mondial des transports publics de l'Union Internationale des Transports Publiques (UITP), Place au transport mettra en lumière l'innovation et l'évolution de l'industrie du transport public au fil des ans et partout dans le monde. Les visiteurs auront une opportunité unique de découvrir l'univers du transport actif et collectif, par l'entremise d'activités historiques, artistiques et expérientielles. L'événement se tiendra à la Place Jean-Paul Riopelle, les 15 et 16 mai de 11 h à 18 h 30.

Inauguration officielle de Place au transport Quand : 15 mai 2017, à 11 h



Qui : Marieke Tremblay, présidente-directrice générale par intérim de l'AMT

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM

Aref Salem, membre du comité exécutif responsable des dossiers liés au transport, Ville de Montréal

Alain Flausch, secrétaire générale de l'UITP Où : Chapiteau Aire numérique Situé à l'angle de la rue de Bleury et l'Avenue Viger Ouest, Montréal * Stationnement médias disponibles à cette intersection (5 places de stationnement).





Pour plus d'information : http://placeautransport.org/

SOURCE Société de transport de Montréal

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :