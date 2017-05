Avis aux médias - Au Cégep Vanier : Zones d'inconfort et diversité : négocier les tensions et favoriser l'appartenance au cégep, une conférence pour le personnel du milieu éducatif







SAINT-LAURENT, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'événement Zones d'inconfort et diversité : négocier les tensions et favoriser l'appartenance au cégep, une conférence bilingue de deux jours qui explore les enjeux relatifs à la diversité et à l'inclusion dans les cégeps. Cette conférence se déroulera du mercredi 17 mai au jeudi 18 mai 2017 dans la grande salle du Collège Vanier (auditorium, A-103), 821, avenue Sainte-Croix, Montréal, H4L 3X9).

Cette conférence sera donnée sous forme d'ateliers participatifs à voix multiples (MPW) et vise surtout à déterminer et à communiquer des stratégies assurant la gestion efficace des malaises qui surgissent quand des personnes de diverses origines se côtoient et interagissent en classe.

Parmi les sessions offertes nous retrouvons des présentations principales par la Dre. Megan Boler de l'Université de Toronto et le Dr. Michael Goh, de l'Université du Minnesota ; quatre tables rondes sur la race et l'ethnicité, le genre et la sexualité, la culture et la religion, et la langue ; une présentation sur l'invalidité et l'inclusion; et une performance par le groupe de théâtre Playback Theatre.

Pour plus des renseignements, veuillez visiter : http://www.vaniercollege.qc.ca/psi/discomfort-zones/discomfort-zones-conference-registration/

