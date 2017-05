Lancement d'un nouveau média sur l'industrie de la construction - Le blog INFOPRENEUR #ici on parle construction







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'APCHQ - région du Montréal métropolitain lance son blog sur l'Industrie de la construction dont la vocation est de couvrir l'actualité des professionnels et des experts du monde de l'habitation et de la rénovation dans la grande région de Montréal.

Conçu sur un mode ludique et informatif, INFOPRENEUR se positionne d'ores et déjà comme LE média d'information du secteur et propose de nombreux contenus multimédias sur la rénovation, l'entrepreneuriat, l'e-construction, la décoration, les techniques, produits et outils, les notions juridiques mais aussi sur les formations indispensables à suivre pour les professionnels de l'Industrie.

« Nous sommes très heureux de concrétiser le déploiement de notre blog INFOPRENEUR qui viendra combler un besoin d'information sur le web et qui servira autant aux professionnels du milieu qu'à monsieur et madame tout le monde qui viendront chercher de l'information pertinente de la part d'experts. », souligne Sam Scalia président du Conseil d'administration de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain.

INFOPRENEUR est un projet unificateur qui réunit l'ensemble des intervenants de l'écosystème d'affaires de la construction. Les partenaires et associés de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain se réjouissent de pouvoir collaborer à l'animation du blog pour stimuler les échanges et le partage d'informations.

La marque INFOPRENEUR

Le nom du blog a pour origine deux mots : information et entrepreneur. L'idée est de jouer avec cette contraction pour créer un concept unique de blog autour de la notion d'entrepreneuriat dans le secteur de la construction. Avec l'ajout du hashtag #icionparleconstruction comme prolongation du nom on vient accentuer le message et positionner clairement le blog dans la sphère publique. La marque INFOPRENEUR se décline également en plusieurs thématiques telles que décopreneur, rénopreneur, entrepreneur, expertpreneur, juripreneur, formapreneur.

À propos d'infopreneur.quebec

Lancé en mai 2017, INFOPRENEUR est un blog propulsé par l'APCHQ - région du Montréal métropolitain qui a pour but de diffuser l'actualité et les nouvelles de l'industrie de la construction dans la grande région de Montréal. Ciblant autant le grand public que les professionnels du milieu ou encore les professionnels en devenir, le blog repose essentiellement sur du contenu informatif de qualité basé exclusivement sur l'expertise des intervenants clés de l'Industrie.

À propos de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain

Fondé en 1950, l'APCHQ - région du Montréal métropolitain est un organisme privé à but non lucratif et à adhésion volontaire qui regroupe plus de 4500 membres oeuvrant dans le secteur résidentiel et qui sont localisés dans la grande région métropolitaine. Sa mission est de promouvoir le professionnalisme des entrepreneurs et de défendre leurs intérêts. L'Association régionale fait partie de l'APCHQ, une association provinciale fondée en 1961 qui occupe une place prépondérante dans l'industrie de la construction et de la rénovation, contribuant ainsi à favoriser la prospérité du marché de l'habitation au Québec. L'APCHQ est la plus importante association d'entrepreneurs au Canada, comptant 17 000 membres au sein de 15 associations régionales dans l'ensemble du Québec.

