/R E P R I S E -- Journée de réflexion et de discussion organisée par trois infrastructures de recherche sur le vieillissement/

Impacts de l'austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le terme « austérité » est depuis quelques années de plus en plus utilisé dans les médias et le langage commun. Qu'en est-il au juste? Peut-on parler d'austérité? Les personnes âgées vivent-elles des répercussions de cette dernière? Quel portrait peut-on faire de la situation?

Ces questions sont au coeur du colloque « Impacts de l'austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées », organisé par l'équipe en partenariat Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES), le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) et la Chaire de recherche sur le vieillissement et les politiques publiques de l'Université de Concordia. L'évènement aura lieu le lundi 15 mai 2017 à compter de 8 h 30, à l'Université Concordia, Pavillon Henry F. Hall, salle 0050-00.

Reconnus dans leur domaine, dix-huit conférenciers et conférencières provenant d'une diversité de milieux (universitaire, communautaire, économie sociale, syndical, etc.) et de disciplines variées partageront leurs réflexions, leurs travaux ou les résultats de leurs recherches sur des thèmes liés à différents enjeux vécus par les personnes âgées, et ce, à travers deux conférences doubles et trois panels :

Austérité, démantèlement de l'État providence et restructuration : de quoi parle-t-on?

Des impacts sur les inégalités de santé des personnes âgées?

Des impacts sur les réseaux publics de soins de santé?

Des impacts sur la communauté, l'économie sociale et le quotidien?

Des impacts sur les environnements locaux et le chez-soi?

On y discutera, entre autres, de la privatisation de frais accessoires, des transformations du réseau de la santé et des services sociaux, des raisons de l'augmentation des coûts de santé, des services à domicile sous pression, de la contribution de l'économie sociale et des organisations communautaires au bien-être des aînés, des enjeux reliés aux environnements locaux et au logement (ressources insuffisantes et inadaptées, peur d'être délogée, etc.), des sujets d'actualité qui influent sur les conditions de vie des personnes âgées.

Des chercheurs et des étudiants, des professionnels et des gestionnaires du réseau de santé, des centrales syndicales, des organismes communautaires, des instances politiques et juridiques, des proches-aidants et des membres de corps policiers ont confirmé leur présence à cet évènement qui accueillera près de 400 participants.

Comité organisateur : Anne-Marie Séguin, professeure chercheure, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS | Patrik Marier, professeur chercheur, Département de science politique, Université Concordia | Véronique Billette, coordonnatrice de l'équipe VIES, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS |Caroline Bouchard, attachée politique et responsable des dossiers socioéconomiques, Réseau FADOQ | Meghan Joy, professeure chercheure, Département de science politique, Université Concordia | Gabrielle Legendre, CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Michèle Modin, Chaire de recherche sur le vieillissement et les politiques publiques, Université Concordia | Julien Simard, doctorant, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS.

