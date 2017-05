MINECRAFT : pour transformer l'école?







18 mai 2017, au Palais des Congrès de Montréal, de 12 h 30 à 13 h (salle 513-A)

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aux États-Unis et en Suède, plusieurs écoles ont intégré à leur curriculum le jeu vidéo Minecraft. Et un peu partout autour du monde, ce jeu est utilisé auprès des jeunes pour enseigner la science, la planification urbaine, voire apprendre une nouvelle langue. L'objectif de cette conférence de presse est de présenter les résultats d'une étude exploratoire portant sur les impacts éducatifs du jeu Minecraft. Ce sont 118 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, qui ont participé à cette recherche. Les principaux résultats révèlent plus de 25 avantages associés à la pratique encadrée de ce jeu vidéo en contexte scolaire... des avantages qui vont bien au-delà de ce que plusieurs éducateurs pouvaient espérer.

Cette conférence de presse se déroulera lors du 5e Sommet de l'iPad et du numérique en éducation (sommetipad.ca) qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal, les 18 et 19 mai 2017. Cet événement réunira plus de 1500 participants, dont 400 intervenants d'établissements scolaires québécois, canadiens et internationaux (plus de 40 pays représentés).

