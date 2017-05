Le 17 mai, téléchargez l'appli AmpMe pour profiter du spectacle d'illumination du pont Jacques-Cartier et tentez d'établir un record mondial!







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce mercredi, l'application mobile québécoise AmpMe de Martin-Luc Archambault diffusera en direct la trame sonore du spectacle d'illumination du pont Jacques-Cartier et tentera par la même occasion d'établir le record mondial du plus grand nombre d'appareils mobiles jouant une musique synchronisée au même endroit. AmpMe invite donc le public à se rassembler au Quai de l'Horloge et à la Plage de l'Horloge (Vieux-Port) afin de participer à ce moment historique, en plus de profiter d'une vue exceptionnelle du spectacle. Pour réaliser son objectif, AmpMe distribuera gratuitement des milliers de haut-parleurs Bluetooth aux gens qui auront téléchargé l'appli. Puis à 21 h 45, AmpMe synchronisera tous les appareils et haut-parleurs pour devenir un système de son géant. Joignez-vous au party ViveMtl375!

Rappelons que AmpMe est une application mobile qui permet de synchroniser la lecture de pièces musicales sur un nombre illimité d'appareils mobiles afin de créer un puissant système de son. L'entreprise AmpMe a été fondée en 2015 par le Québécois Martin-Luc Archambault et l'application fièrement conçue à Montréal. AmpMe compte plus de 4 millions de téléchargements dans 144 pays et a été sélectionnée par Google comme l'une des meilleures applis de 2016.

COMMENT PARTICIPER AU RECORD MONDIAL?

Téléchargez l'appli AmpMe (iOS et Android) avant l'événement .



Le 17 mai, dès 20 h, rendez-vous au Quai de l'Horloge (places limitées à la Plage de l'Horloge) ou à la place Jacques-Cartier et repérez l'un des agents AmpMe pour obtenir un haut-parleur. Premiers arrivés, premiers servis.



Branchez le haut-parleur Bluetooth à votre appareil.



Ouvrez l'appli, connectez-vous au party intitulé ViveMtl375



Partagez la nouvelle #AmpMe #illuminationMTL



À 21 h 45, participez à la tentative de record du monde!

Pour plus de renseignements au sujet de l'événement, suivez AmpMe :

Détails sur l'application :

Disponible gratuitement sur iOS App Store et Google Play

et Google Play Compatible avec Android 4.1+ et iOS 9.0+

Sources compatibles: Youtube, Spotify, Soundcloud et bibliothèque musicale personnelle.

Chaque haut-parleur Bluetooth doit être synchronisé avec un smartphone iOS ou Android pour fonctionner.

À propos de AmpMe

AmpMe utilise les téléphones mobiles et tablettes pour diffuser en parfaite synchronisation la musique de son choix sur plusieurs appareils afin de créer un seul haut-parleur puissant. À ce jour, AmpMe compte plus de 4 millions de téléchargements dans 144 pays et a été sélectionnée par Google comme l'une des meilleures applis de 2016. L'entreprise fondée en 2015 a depuis récolté 10 millions $ en financement (Relay Ventures, Investissement Québec, Slaight Music, OMERS Ventures, Townsgate Media, Anges Québec Capital and Real Ventures). www.ampme.com

AmpMe respecte les droits de propriété intellectuelle et encourage ses usagers à faire de même.

