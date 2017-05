/R E P R I S E -- Convocation des médias - L'expérience famille sous la loupe - Les familles prennent la parole/







Quoi : Lancement de la Semaine des familles 2017

Quand : Lundi le 15 mai 2017 à 9h00

Où : Cinémathèque Québécoise 335 Boul. de Maisonneuve Est, Montréal

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Organisée chaque année dans le cadre de la Journée internationale des familles, afin de sensibiliser la société québécoise aux enjeux entourant la famille, le Réseau pour Québec Famille invite les médias au lancement de la Semaine des familles 2017 qui se déroulera du 15 au 19 mai 2017. Le lancement se fera en présence de monsieur Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille.

À cette occasion une table ronde réunira des personnalités publiques qui nous parlerons de leur expérience famille personnelle. Martin Larocque, François Massicotte, Guylaine Guay, Catherine Bérubé, Marie-Joanne Boucher, Steven Guilbeault, Ici Lauzon, Anik Vermette, Vincent Marissal et Joe Bocan participeront à ce groupe animé par Christian Bourque de Léger Recherche-Stratégie-Conseil.

L'expérience famille sous la loupe

Cette table ronde sera le prélude à un colloque au format inusité. Plutôt que d'inviter experts, spécialistes et intervenants à venir exposer leurs analyses dans un colloque au format traditionnel, nous proposons une formule unique et totalement innovatrice où les rôles seront inversés : ce seront les familles qui prendront la parole et les spécialistes qui seront à l'écoute lors de 4 groupes de discussions à Montréal et à plusieurs autres à travers le Québec.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises. Le Réseau pour un Québec Famille s'est donné comme objectif de devenir la voix des familles québécoises en faveur du développement de politiques publiques adaptées à leurs nouvelles réalités. (www.quebecfamille.org)

SOURCE Réseau pour un Québec Famille

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :