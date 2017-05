Les meilleures cuisines du monde seront presenteées à L'EXPO 2017 à Astana







Les visiteurs de l'exposition EXPO 2017 « L'énergie du futur » à Astana pourront profiter des cuisines les plus variées et exotiques du monde: de l'européenne à l'angolaise.

EXPO 2017 surprendra les visiteurs non seulement avec les derniers développements dans le domaine de l'énergie « verte » et avec le programme culturel et de divertissement à grande échelle, mais aussi réjouira les clients des restaurants nationaux qui seront ouverts dans les pavillons des pays participants.

Sur le territoire de l'exposition environ trente restaurants et cafés seront également accessibles pour satisfaire les goûts des gourmets. Les touristes pourront déguster les plats de la cuisine kazakhe à Tay Qazan, de la turque à Ozyurt Restaurant, de l'européenne - à Line Brew, ainsi que de la russe, de l'américaine, de la tchèque, de l'italienne, de l'angolaise, de la jordanienne, de la malaise, de l'afghane, de la pakistanaise et de l'iranienne.

Le plus grand restaurant sera ouvert à China Cuisines&Culture Pavilion où se tiendra la semaine de la cuisine chinoise . Les visiteurs pourront se familiariser avec les huit cuisines principales des régions chinoises.

Sur l'exposition Astana EXPO 2017

L'exposition internationale spécialisée «Astana EXPO 2017» intitulée «L'énergie du Futur» est un événement d'exposition et de divertissement qui se tiendra du 10 Juin au 10 septembre 2017 à Astana. Elle durera 93 jours et sera l'un des événements culturels les plus spectaculaires de 2017.

Dans le cadre de l'EXPO 2017 des documents politiques d'importance mondiale seront élaborés pour la promotion d'un mode de vie écoenergétique et l'introduction active des sources d'énergie renouvelables.

