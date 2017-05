Nouveau diplôme, nouvelle réalité financière : comment adopter une attitude positive







Un sondage de la TD révèle que les nouveaux diplômés postsecondaires sur le marché du travail se sentent angoissés ou dépassés par leur nouvelle réalité financière

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW/ - L'obtention d'un diplôme est un moment excitant, mais cela peut s'accompagner d'attentes financières élevées qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Un marché du travail compétitif, un revenu pas aussi élevé qu'on l'aurait voulu et des dépenses plus élevées que prévu ne sont que quelques-unes des réalités avec lesquelles doivent composer les nouveaux détenteurs d'un diplôme postsecondaire, ce qui en amène plusieurs à adopter une attitude négative. Un sondage de la TD révèle que les principales pressions financières touchant les récents diplômés postsecondaires qui occupent un emploi au Québec sont le désir d'acquérir leur indépendance financière (48 %) et d'épargner pour partir vivre seuls (26 %), ainsi que les parents qui s'attendent à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins immédiatement (19 %). De plus, quand ils ont commencé à travailler, 50 % se sentaient souvent coupables de dépenser pour des choses dont ils avaient envie plutôt que d'utiliser l'argent pour d'autres obligations financières, comme le remboursement de dettes.

« Les diplômés d'aujourd'hui sont ambitieux et motivés, mais les réalités du marché du travail peuvent créer un sentiment de pression financière et de culpabilité lorsqu'ils sont incapables de se payer les choses dont ils ont envie, affirme Émile Khayat, directeur de succursale, TD Canada Trust. Se fixer des objectifs réalistes et gérables et demander conseil à une personne-ressource de confiance, comme un spécialiste des finances, est la clé pour composer avec de nouvelles réalités financières et partir du bon pied. »

L'un des plus grands défis pour les nouveaux diplômés au Québec est le fait qu'un peu plus d'un tiers d'entre eux (36 %) ont dû attendre jusqu'à un an avant de trouver un emploi. Une fois sur le marché du travail, 39 % affirment gagner un salaire moins élevé que prévu, et plusieurs font face à des dépenses imprévues, comme la nécessité de s'acheter des vêtements pour le travail (27 %), de se loger (26 %) et de payer le transport (23 %). Ce n'est donc pas surprenant que 38 % des diplômés récents au Québec disent se sentir angoissés ou dépassés de devoir gérer leurs dépenses seuls.

Pour aider les diplômés à réduire leur stress et à continuer de s'amuser tout en passant à la prochaine étape de leur vie, la TD offre les conseils ci-dessous :

Établissez un plan : Quels sont vos objectifs financiers à court et à long terme? Vous pourriez par exemple vouloir rembourser des dettes, comme un prêt étudiant ou un prêt personnel, épargner pour aménager seul ou vous constituer un bas de laine pour acquérir votre indépendance financière. Décidez de ce qui est le plus important pour vous et établissez un plan qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

Faites un budget et respectez-le : Vivre selon ses moyens est toujours important, particulièrement lorsqu'on découvre les nouvelles réalités financières de la vie après les études. N'oubliez pas que vous ne serez plus admissible à des rabais étudiant sur le transport en commun, sur les abonnements ou sur les comptes bancaires, notamment. Faire un budget et le respecter ainsi que déterminer ce qui est vraiment essentiel, comme le loyer ou le remboursement des dettes, et ce qui ne l'est pas, comme un voyage ou une nouvelle voiture, vous aidera à maintenir le cap. Une fois votre budget établi, n'oubliez pas de faire le suivi de vos dépenses. Les applications de gestion financière peuvent se révéler utiles; par exemple, l'appli Dépense TD offre aux clients de la TD des mises à jour en temps réel sur les dépenses faites à partir de leurs comptes et de leurs cartes de crédit de la TD pour les aider à rester sur la bonne voie et à avoir une vue d'ensemble de leurs habitudes.

Trouvez des façons amusantes d'économiser : Maintenant que vous avez un revenu, le moment est idéal pour prendre de nouvelles habitudes financières afin de vous aider à épargner davantage et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Vous trouverez ci-dessous quelques idées originales pour faire en sorte que chaque dollar compte :

Planifiez et préparez vos repas pour la semaine afin de réduire la tentation de manger au restaurant, ou essayez de reproduire les plats de vos restaurants préférés à la maison.

Organisez vos rendez-vous dans un café plutôt que dans un restaurant ou un bar.

Abonnez-vous à une bonne vieille bibliothèque plutôt que d'acheter des livres; la plupart des bibliothèques ont également une application pour l'emprunt de livres numériques.

En attendant d'avoir les moyens d'acheter des ensembles griffés coûteux, achetez plutôt des vêtements usagés presque neufs ou des vêtements de designer d'occasion.

Travaillez à temps partiel dans un centre de mise en forme en échange de cours gratuits.

Au lieu de louer à long terme ou d'acheter une voiture, louez-en une seulement quand vous en avez besoin.

Continuez à vivre comme un étudiant et économisez le reste de votre argent; si vous n'aviez pas besoin de mener un train de vie luxueux jusqu'ici, il n'y a pas de raison de commencer maintenant.

Ne vous comparez pas aux autres dans les médias sociaux : Chaque personne a une réalité financière différente. N'essayez pas d'imiter des amis ou des collègues qui affichent leur mode de vie luxueux dans les médias sociaux. Il est important de savoir quelles dépenses non essentielles vous pouvez vous permettre en fonction de votre propre situation plutôt que d'essayer de faire comme les autres.

Pour en savoir davantage, visitez www.tdcanadatrust.com/fr.

À propos du sondage de la TD sur les diplômés et les finances

Le Groupe Banque TD a demandé à Environics Research Group de réaliser un sondage personnalisé auprès de 6 020 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les réponses ont été recueillies entre le 9 et le 16 février 2017. Les résultats mentionnés dans le présent communiqué s'appuient sur les réponses de 4 135 diplômés d'études postsecondaires ayant trouvé un emploi à la fin de leurs études, dont 704 sont considérés comme des diplômés récents (promotions 2012 à 2016).

Au sujet de TD Canada Trust

TD Canada Trust offre des services bancaires personnels et commerciaux à plus de 11,5 millions de clients. Elle propose une vaste gamme de produits et de services, notamment des comptes-chèques et d'épargne, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des services bancaires aux entreprises, la protection de crédit, l'assurance médicale de voyage ainsi que des conseils en matière de gestion des finances courantes. TD Canada Trust propose des services bancaires confortables grâce à son service primé et à la commodité de ses services bancaires mobiles, par Internet, par téléphone ou par guichet automatique accessibles en tout temps, ainsi que dans plus de 1 100 succursales prévoyant des heures d'ouverture pratiques pour mieux servir les clients. Pour en savoir davantage, visitez www.tdcanadatrust.com/fr. TD Canada Trust est la banque de détail au Canada du Groupe Banque TD, la sixième banque en importance en Amérique du Nord. Les représentants en fonds communs de placement de Service d'investissement TD Inc. distribuent les fonds communs de placement dans les succursales TD Canada Trust.

SOURCE TD Canada Trust

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :