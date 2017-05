Semaine de sensibilisation à des pratiques sécuritaires en navigation de plaisance







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique aura lieu du 20 au 26 mai 2017. Organisée par le Conseil canadien de la sécurité nautique et ses partenaires, elle a pour objectif de promouvoir des pratiques sécuritaires et responsables en navigation de plaisance auprès des quelques 14 millions de plaisanciers du Canada.

Bien que le nombre des accidents mortels sur l'eau ait tendance à diminuer depuis quelques années, on dénombre tout de même en moyenne plus d'une centaine de décès reliés à la navigation de plaisance à chaque année au Canada. Alors que les adeptes se préparent en grand nombre à remettre leurs embarcations à l'eau en ce début de saison nautique, la Semaine de la sécurité nautique vise à faire diminuer ces chiffres encore plus. Pour cela, il faut s'assurer que les Canadiens qui iront sur l'eau, peu importe leur type d'embarcation, ait les connaissances requises pour demeurer en sécurité à chacune de leurs sorties.

Le moment choisi pour cette campagne de sensibilisation à la sécurité nautique coïncide avec l'arrivée du premier long week-end de la belle saison. C'est aussi un temps de l'année où de nombreux accidents mortels surviennent.

Les cinq grands messages de la Semaine de la sécurité nautique portent sur les points saillants qui sont associés aux accidents sur l'eau :

L'importance de porter un gilet de sauvetage

Les dangers de la consommation d'alcool en bateau

L'importance de suivre un cours de navigation

L'importance d'une préparation adéquate avant de partir sur l'eau

Les dangers d'une chute en eau froide

Un article spécifique a été produit en vue du weekend de la Fête de la Reine intitulé LONG WEEKEND DU 20 MAI SUR L'EAU : SOYONS PRUDENTS et il est disponible pour téléchargement sur le web à http://csbc.ca/en/component/sl_downloads/?view=document&id=84:long-weekend-boating&catid=56:articles-safe-boating-awareness-week

En plus d'autres articles pertinents pour les médias, plusieurs activités auront lieu dans le cadre de cette campagne de sensibilisation.

Lancements

Il y aura trois lancements à l'intention des médias, du public et des intervenants en sécurité nautique. Les lancements du 18 mai à Toronto et Winnipeg marqueront le début officiel de la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique. Un autre lancement prévu le 20 mai à Vancouver sera l'occasion de la tenue d'un événement Prêt, Portez-le!

Prêt, Portez-le!

Ce sera la huitième édition d'un événement « Prêt, Portez-le! » dans le cadre de la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique. Il vise à sensibiliser le public à l'importance de porter un gilet de sauvetage en embarcation. Ce sera également l'occasion d'établir un record du plus grand nombre de personnes qui portent un gilet de sauvetage et du gonflement de ceux de type gonflables au même moment. L'an dernier, 6 784 personnes y ont participé dans six pays (incluant le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Finlande et la Corée du Sud). Cet événement unique vise à rassembler tant les éducateurs en sécurité nautique que les officiers patrouilleurs, les politiciens, les médias et le grand public partout dans le monde afin d'établir un nouveau record.

Pour en savoir plus sur les groupes participants qui sont inscrits, allez à www.readysetwearit.com.

La Semaine de la sécurité nautique est organisée par le Conseil canadien de la sécurité nautique, un organisme de charité reconnu, avec l'appui de ses membres et partenaires ainsi que celui du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada.

Pour en savoir plus sur ces événements et sur la sécurité nautique, visitez www.csbc.ca/index.php/fr

SOURCE Conseil canadien de la sécurité nautique

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 05:00 et diffusé par :