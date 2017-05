La plateforme de réponse et d'automatisation face aux incidents dans les opérations de sécurité et d'informatique à l'échelle de l'entreprise de Resolve est présentée sur l'Incident Resolution Summit à Munich







IRVINE, Californie, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- Resolve Systems ? Resolve Systems®, la seule plateforme de réponse et d'automatisation face aux incidents, destinée aux entreprises pour les opérations informatiques, les opérations de sécurité, celles de réseau et les équipes de centres de services, s'est jointe aux dirigeants d'entreprises sur l'Incident Resolution Summit (Sommet sur la résolution des incidents) à Munich pour débattre des dernières innovations en matière de technologies de réponse aux incidents et d'automatisation et pour voir pourquoi leurs entreprises ont réalisé des investissements importants dans les technologies d'automatisation et de réponses aux incidents.

L'Incident Resolution Summit rassemble des leaders de l'informatique, du réseau et des opérations de sécurité pour qu'ils partagent les meilleures pratiques axées sur la collecte des dernières normes de l'industrie portant sur la sélection et la mise en oeuvre d'une plateforme de réponse aux incidents et d'automatisation face à ceux-ci. Ils peuvent aussi échanger sur la façon de donner aux agents qui sont en première ligne et aux experts en sécurité les moyens de tirer parti de l'automatisation pour accélérer la résolution des incidents. « Pourquoi l'automatisation ? Parce que nous voulons résoudre les problèmes d'une façon plus facile. Resolve aide à libérer du temps pour que les personnes puissent se consacrer à des tâches complexes et à valeur ajoutée », a déclaré Alina Molesag, directrice des cas d'utilisation dans le programme d'informatique accélérée de Cegeka. « Pourquoi Resolve ? Parce que c'est une grande force dans l'automatisation. » Parmi les autres personnes étant intervenues sur la scène au sommet, on trouvait la direction de Moogsoft, Fox-IT, ainsi que d'autres dirigeants mondiaux représentant des secteurs d'activité allant de la technologie au voyage.

Resolve Systems a présenté ses capacités inégalées pour offrir une seule solution pour la réponse aux incidents et leur résolution à l'échelle de l'entreprise grâce à des capacités intelligentes telles que l'orchestration des processus, l'automatisation, les connaissances et la gestion. Resolve offre des automatisations guidées par les hommes, des automatisations en circuit fermé et des conseils pour les procédés qui permettent de résoudre les incidents plus rapidement et efficacement, ce qui améliore l'efficacité d'exploitation et réduit le risque. Avec Resolve, les organisations peuvent donnent à leurs premiers intervenants la possibilité de prendre des mesures, d'investiguer et de remédier aux incidents afin de minimiser l'intensification et de prendre en charge les « déviations sur la gauche » et les initiatives en auto-service.

« L'automatisation est tout un processus », a déclaré Larry Lien, vice-président de la gestion des produits chez Resolve Systems. « Vous avez besoin d'une solution qui vous permette de réduire le temps et les efforts nécessaires pour résoudre les incidents ; que ça soit une automatisation de bout en bout pour éliminer les types d'incident les plus simples ou les incidents les plus complexes qui demandent l'intervention d'un opérateur et d'une automatisation guidée par l'humain. Vous avez besoin d'un fournisseur qui va croître avec vous, prendre en charge tous vos types d'incidents et automatiser pragmatiquement au fur et à mesure que vous gagnez confiance en vous. La plateforme de réponse aux incidents menaçant la sécurité de Resolve est une solution puissante qui augmente considérablement la productivité de l'agent, dans l'optique d'accélérer la résolution des incidents liés à la sécurité. »

L'Incident Resolution Summit organisera deux autres évènements cette année, aux États-Unis et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Vous pouvez consulter les mises à jour sur l'évènement en cliquant sur : http://resolutionsummit.com/.

Resolve Systems

Resolve Systems est la seule solution unifiée de réponse et d'automatisation face aux évènements à l'échelle de l'entreprise pour les équipes informatiques, de sécurité, de réseau et d'opérations des centres de services. Resolve accélère la réponse à des incidents et leur résolution en fournissant aux ingénieurs des automatisations guidées par l'humain, une collaboration sur les incidents en temps réel, et la possibilité d'automatiser partiellement ou pleinement les processus.

Basée à Irvine, en Californie, et exerçant aussi ses activités dans la région EMEA, Resolve Systems a des clients classés sur la liste Fortune 500, partout dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.resolvesystems.com.

