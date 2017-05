L'avion « le plus cool » au monde - les voyageurs admirent un glacier avant d'arriver en Islande, avec Icelandair







REYKJAVIK, May 15, 2017 /PRNewswire/ --

La compagnie aérienne transatlantique transforme un Boeing 757-200 entier en une oeuvre d'art volante inspirée par la plus grande masse glaciaire d'Europe

Icelandair garantit la vue époustouflante des glaciers islandais aux passagers du monde entier avec son nouvel avion Vatnajökull

L'avion Vatnajökull arbore une magnifique image peinte à la main du glacier duquel il tire son nom, et comprend également une décoration intérieure sur le thème de ce glacier spectaculaire

Le Vatnajökull est considéré comme l'une des sept merveilles naturelles d' Europe et constitue la plus grande masse glaciaire d' Europe , couvrant une superficie de plus de 8 000 km²

et constitue la plus grande masse glaciaire d' , couvrant une superficie de plus de 8 000 km² L'avion Vatnajökull démontre l'engagement d'Icelandair à inspirer ses passagers et à leur offrir des expériences uniques, en s'assurant qu'ils apprécient le voyage autant que la destination

L'avion Vatnajökull rejoint la flotte d'Icelandair en faisant des apparitions dans l'ensemble de son réseau et en volant au-dessus de l'océan Atlantique tous les jours. Réservez ici : Icelandair.com

La compagnie aérienne transatlantique Icelandair s'apprête à ajouter un brin de grandeur dans le ciel avec le lancement de son avion inspiré par le glacier Vatnajökull.

L'avion Vatnajökull fait partie de la flotte transatlantique d'Icelandair, offrant aux passagers une expérience garantie du glacier Vatnajökull.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511216/Icelandair_Vatnajokul_1.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511217/Icelandair_Vatnajokul_2.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511218/Icelandair_Vatnajokull_Plane_Interior.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511326/Icelandair_Boeing_757_200_Livery_1.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/511327/Icelandair_Boeing_757_200_Livery_2.jpg )

Tous les avions d'Icelandair tirent leur nom de volcans islandais et cette livrée spéciale rejoint l'Hekla Aurora, créé en 2015 et inspiré par les aurores boréales, en tant que deuxième oeuvre d'art peinte à la main à orner l'un des avions de sa flotte. Ainsi, lorsque vous emprunterez une ligne transatlantique ou ferez une escale, vous pourrez explorer un autre phénomène naturel avant d'atterrir.

Icelandair a mis cet avion en service dans le cadre des célébrations de son 80e anniversaire cette année. L'avion est peint à la bombe à la main par une équipe d'artistes, le même groupe qui a créé l'avion Hekla Aurora. Le processus d'aérographie utilisé pour créer l'image du glacier est extrêmement insolite, et cette tâche exigeante prendra un total de 24 jours à l'équipe, qui emploiera 195 litres de peinture. Pour couvrir l'intégralité de l'avion, 1 062 litres seront nécessaires, ce qui représente plus de 200 bombes à usage domestique.

Le nouvel avion Vatnajökull arbore également de merveilleux brins de magie inspirée par le glacier dans sa décoration intérieure, afin de répliquer l'expérience du glacier Vatnajökull. Un éclairage ambiant bleu avec des LED mobiles sera installé dans la cabine principale, tandis que les appuie-têtes arboreront un magnifique design blanc glacier et turquoise brillant. Même le chariot à boissons sera transformé en une mini grotte de glace, tandis que les verres, les serviettes jusqu'aux sacs prévus pour le mal de l'air seront décorés avec des estampes du glacier !

Le Vatnajökull est le glacier le plus actif d'Islande avec environ 60 éruptions au cours des 800 dernières années, ce qui n'est pas étonnant puisque trois volcans actifs se trouvent sous sa surface : Öræfajökull, Báròarbunga et Grímsvötn. Il occupe une superficie comprise entre 8 100 et 8 300 km², soit 8 % de la masse terrestre du pays, et est considéré comme l'une des sept merveilles naturelles d'Europe. Icelandair soutient Les Amis du Vatnajökull depuis que cette association sans but lucratif a été fondée en 2009 dans le but de soutenir des activités de recherche et éducatives.

Birkir Hólm Guðnason, PDG d'Icelandair, commente : « Nous sommes impatients de partager le Vatnajökull avec nos passagers. Chez Icelandair, nous sommes convaincus que le voyage est l'un des plus grands plaisirs de la vie, et voyager à bord de cet avion garantira aux passagers une expérience inoubliable, leur permettant de se relaxer tout en admirant les éléments les plus extrêmes de l'Islande dans le confort de leur propre siège. »

Un making-of montrant l'incroyable processus de peinture de l'avion et mettant en relief l'engagement d'Icelandair en matière de créativité dans le but d'inspirer et d'enrichir ses passagers est accessible ici .

Pour marquer le lancement du Vatnajökull, un vol de célébration a eu lieu le 13 mai 2017. À cette occasion, l'avion a emprunté une trajectoire de vol spéciale comprenant le glacier dont il tire son nom. Vous avez des questions concernant l'avion Vatnajökull ? Pour en savoir plus, consulter le programme de vol ou réserver une place à bord du Vatnajökull, rendez-vous ici : http://www.icelandair.us/vatnajokull.

#MyStopover @Icelandair

http://www.icelandair.com

https://twitter.com/Icelandair

https://www.facebook.com/Icelandair

http://instagram.com/icelandair/

Notes à l'attention des rédacteurs

Icela ndair

Icelandair offre aux passagers une opportunité unique de faire une escale en Islande, pouvant durer jusqu'à 7 nuits sans frais supplémentaires. Depuis les années 60, Icelandair encourage ses passagers à profiter d'une escale en Islande, et propose à présent ce service depuis 28 destinations européennes, vers 18 villes d'Amérique du Nord. Icelandair propose également des vols depuis l'Islande vers les destinations suivantes :

Canada : Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver

Europe : Reykjavik, Akureyri, Aberdeen, Amsterdam, Barcelone, Belfast, Birmingham, Bruxelles, Francfort, Genève, Glasgow, Hambourg, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Paris et Zürich

Scandinavie : Bergen, Billund, Copenhague, Göteborg, Helsinki, Oslo, Stavanger, Stockholm et Trondheim

États-Unis : Anchorage, Boston, Chicago, Denver, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphie, Portland, Seattle, Tampa et Washington D.C

Les Amis du Vatnajökull

Icelandair soutient l'association Les Amis du Vatnajökull. Cette organisation sans but lucratif a été fondée le 21 juin 2009 en tant qu'organisme de financement du parc national du Vatnajökull. Le rôle de l'association est de lever des fonds afin de soutenir des activités de recherche, promotionnelles et éducatives visant à s'assurer qu'autant de personnes que possible puissent admirer ce phénomène naturel et connaître l'histoire naturelle unique qu'offre le parc national. Pour rejoindre l'association Les Amis du Vatnajökull ou pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://www.friendsofvatnajokull.is/

Certification environnementale Icelandair

Toutes les sociétés du groupe Icelandair ont fait l'objet d'un processus détaillé de certification environnementale conformément à la norme ISO 14001. Cette norme est la plus répandue pour l'intégration de la responsabilité environnementale avec des opérations institutionnelles. À travers cette certification, le groupe Icelandair vise à réduire son empreinte carbone, à minimiser ses déchets par une augmentation du recyclage et à accroître son utilisation de produits et services respectueux de l'environnement.

Icelandair s'est vue décerner une certification de deuxième démarche de la part de l'International Air Transport Association (IATA). Cette certification repose sur un processus détaillé que seulement trois autres compagnies aériennes au monde ont complété : Finnair, Latin American Airlines et South African Airways.

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 03:00 et diffusé par :