PathWise® Solutions Group d'Aon développe la première solution au monde conforme à la norme IFRS 17 pour Kyobo Life

May 15, 2017

- La plateforme PathWise est « des centaines de fois plus rapide » que les anciens systèmes

Aon Benfield, courtier en réassurance et conseiller en gestion de capital mondial chez Aon plc (NYSE : AON), annonce aujourd'hui le lancement de sa gamme de solutions professionnelles PathWise® Solutions Group compatibles à la norme IFRS 17[1], une plateforme commerciale de calcul à haute performance (HPC - High Performance Computing) d'entreprise intégrée pour cet important cadre de reddition des comptes émergent. La plateforme a été adoptée aux fins de conformité à la norme IFRS 17 par Kyobo Life Insurance Co, Ltd., l'une des trois plus importantes sociétés d'assurance-vie de Corée du Sud.

PathWise permet aux entreprises de modéliser des actifs, des passifs et des générateurs de scénarios simultanément, offrant ainsi une solution complète pour la gestion et la communication de risques financiers et biométriques complexes. Le logiciel primé HPC[2] utilise des unités de traitement graphiques (GPU), ce qui lui confère une rapidité plus importante que les anciens systèmes qui emploient des unités de traitement centrales (CPU), pour tous les nouveaux calculs exigés en vertu de la norme IFRS 17.

En outre, à la différence de nombreux anciens systèmes, l'ensemble de la logique et des calculs sont entièrement transparents, faisant de PathWise une plateforme hautement flexible fournie avec des pistes de vérification et des contrôles complets, et compatible avec les Big Data dès son installation, afin d'aider à gérer la totalité des nouvelles hypothèses et données requises en vertu de la norme IFRS 17.

Peter M. Phillips, président et chef de la direction de PathWise Solutions Group, a déclaré : « Fournir de la valeur et investir dans les analyses constituent des principes de travail fondamentaux chez Aon Benfield. PathWise, forte de tous ces avantages uniques, est devenue une société mondiale en plein essor. »

M. Phillips a ajouté : « La plateforme était la première de son genre dans le secteur de l'assurance. Ayant récemment octroyé une license à Kyobo Life, PathWise lui permet d'obtenir des gains significatifs en termes de vitesse et d'efficacité de sa reddition des comptes, de ses processus de gestion du risque, de son développement de nouveaux produits et de ses activités de couverture de produits variables. »

PathWise remplace désormais l'outil d'évaluation des réserves existant de Kyobo avec un système de bout en bout entièrement automatisé qui prend en charge la conversion des contrats en vigueur, la transformation des hypothèses, la génération de scénarios, les calculs stochastiques sur stochastiques et la génération de rapports financiers.

La nouvelle norme comptable IFRS 17 pour les contrats d'assurance exige d'améliorer considérablement les processus et systèmes d'évaluation, en particulier dans les domaines tels que la gestion des données, la gestion des modèles et la puissance de calcul pour les projections actuarielles et de passif et d'actif.

Eric Andersen, président-directeur général d'Aon Benfield, a commenté : « Depuis sa création, Peter a fait de PathWise un outil aujourd'hui utilisé par certaines des plus importantes sociétés d'assurance-vie au monde. Sous sa direction, lui et son équipe internationale expérimentée ont permis au produit de continuer à évoluer, comme le montre sa conformité à la norme IFRS 17, et de ce fait, PathWise n'a cessé de gagner du terrain. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Peter dans le cadre du développement de cette plateforme. »

M. Phillips a poursuivi : « Cela a été un plaisir de travailler en partenariat avec Kyobo Life pour développer la première plateforme conforme à la norme IFRS 17 du secteur de l'assurance. Kyobo a reconnu l'importance de gérer correctement ses risques en vertu de la norme IFRS 17, et a exigé une plateforme commerciale intégrée qui soit rapidement déployable, personnalisable et exhaustive avec de très forts contrôles de vérification. PathWise fournit une solution unique rentable et évolutive conforme aux standards de gestion du risque Kyobo Life, répondant à ses besoins de communication financière et réglementaire et améliorant ses capacités de gestion des actifs et passifs. »

L'intégralité des données de Kyobo Life sur ses contrats en vigueur a été stockée et consultée dans l'entrepôt de données PathWise, tandis que le générateur de scénarios économiques PathWise a été calibré en fonction des données du marché sud-coréen et génère des scénarios à la volée.

Bae Woo Soon, actuaire en chef chez Kyobo Life, a déclaré : « PathWise a considérablement réduit les opérations manuelles requises, tout en améliorant l'efficacité et la précision. Avant de mettre PathWise en oeuvre en tant que système actuariel conforme à la norme IFRS 17 dans l'ensemble de notre entreprise, nous dépendions de plusieurs solutions pour soutenir nos processus de reddition des comptes. En utilisant PathWise, nous avons consolidé ces éléments au sein d'un unique système contrôlé, ce qui a généré d'immenses gains en termes de vitesse et d'efficacité pour les modèles migrés. En effet, la plateforme PathWise s'est avérée des centaines de fois plus rapide que notre ancienne solution basée sur CPU pour évaluer les blocs d'affaires traditionnels, a réduit les temps d'évaluation des blocs variables de 18 heures à moins de deux heures par rapport à notre ancienne solution basée sur GPU, et a consolidé plus de 200 produits au sein de trois modèles concis. Nous visons désormais à transférer l'intégralité de nos produits sur PathWise. »

PathWise permet une maintenance facile et une meilleure gouvernance des modèles, et les employés de Kyobo Life s'approprient pleinement le modèle transparent et la logique des rapports, ce qui encourage le transfert de connaissances et le développement technique parmi les membres du personnel et les différents groupes à l'intérieur des entreprises.

Développée par PathWise Solutions Group (PSG) à Toronto, la plateforme PathWise est une solution commerciale intégrée basée sur GPU destinée aux produits d'assurance-vie, qui prend en charge le développement de nouveaux produits, les communications financières et réglementaires, les activités de gestion du risque, la gestion des programmes de couverture et les activités de génération de rapports.

Notes à l'intention des rédacteurs :

IFRS 17[1] est une norme internationale d'information financière (International Financial Reporting Standard) dont la publication est prévue au cours du premier semestre 2017. Elle vise à remplacer la norme IFRS 4 relative à la comptabilité pour les contrats d'assurance et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Le logiciel primé HPC[2] - lauréat du 3e prix IDC HPC Innovation & ROI Award annoncé lors de l'ISC 2012 - dans la catégorie Application exceptionnelle de calcul HPC pour les réalisations commerciales et scientifiques.

