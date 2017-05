Inondations à Pierrefonds-Roxboro - Rétablissement de la situation







PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - La baisse du niveau de l'eau permet un certain rétablissement de la situation dans les quartiers touchés par les inondations. Les citoyens ont beaucoup à faire sur leur terrain et dans leur résidence. En parallèle, l'arrondissement procède au nettoyage des rues et au ramassage des débris.

Les ingénieurs du Service des incendies de Montréal, quant à eux, font l'inspection des digues sur le territoire afin de commencer à les démanteler tranquillement. Les digues sèches seront démantelées les premières, c'est-à-dire celles qui ne sont plus touchées par l'eau de la rivière. Par exemple, l'armée a retiré la digue derrière l'usine de filtration qui ne servait plus depuis que l'eau s'est retirée.

Selon tous les experts météo et hydriques, la crue est passée et les niveaux d'eau vont continuer de descendre. Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter s'ils voient des soldats de l'armée travailler au démantèlement des digues sèches et ce, à compter de lundi.

« Nous nous assurons que les digues retirées par l'armée n'ont plus aucune utilité pour les citoyens avant que le travail ne soit fait. Les opérations de rétablissement entamées par l'arrondissement, comme celles de plusieurs de nos concitoyens, s'échelonneront sur plusieurs semaines voire des mois vu l'ampleur du sinistre. » de dire le maire Dimitrios (Jim) Beis.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Communiqué envoyé le 14 mai 2017 à 18:54 et diffusé par :