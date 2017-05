Québec solidaire réclame un programme national d'assurance contre les inondations







MONTRÉAL, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Mercier, M. Amir Khadir était de passage à L'Île-Bizard dimanche matin pour rencontrer des sinistrés et réclamer la mise en place d'un programme national d'assurance contre les inondations.

« Sachant que l'eau est déjà la cause principale de dommages en assurance habitation et que les changements climatiques risquent de provoquer des inondations de plus en plus fréquentes et sévères, comment expliquer que le Canada soit le seul pays du G7 sans programme national d'assurance contre les inondations? Les gouvernements du Québec et du Canada doivent travailler à mettre en place un programme d'assurance national maintenant. À l'instar du Barreau du Québec, nous croyons que le gouvernement devrait accorder une subvention sur la prime afin qu'elle soit abordable pour tout le monde », a indiqué M. Khadir lors d'un point de presse dans une rue inondée de L'Île-Bizard.

Entretemps, le député solidaire presse le premier ministre du Québec de mettre tout son poids dans la balance pour responsabiliser les compagnies d'assurances afin qu'une aide appropriée soit apportée aux sinistrés des inondations.

« Au moment où les crues se calment, que l'eau commence à se retirer des maisons et que l'espoir renaît, les compagnies d'assurance tentent à tout prix de se soustraire à leurs responsabilités envers les assurés ! Les compagnies d'assurances ont une attitude délinquante et se défilent pour une question de virgule ou de centimètres : le gouvernement est le seul à pouvoir les contraindre à respecter leurs contrats. M. Couillard aura-t-il le courage de protéger les Québécois et Québécoises face aux grandes compagnies d'assurances ?? », a demandé M. Khadir.

Dimanche, M. Khadir était entre autres accompagné de la famille de Mina Tayarani aux prises avec une compagnie d'assurances refusant de les dédommager pour la perte de leur maison.

« J'ai tout perdu et les assurances refusent de payer alors que je paie ma prime chaque mois! Ma compagnie d'assurances refuse de verser les indemnisations auxquelles ma famille et moi avons droit parce que l'eau a atteint une certaine hauteur! Pourtant il n'en est nulle part mention dans mon contrat! Que puis-je faire? Je dois reconstruire ma maison, je n'ai pas les moyens de me battre contre une compagnie qui a des dizaines d'avocats à ses services! Je demande au gouvernement de régler cette injustice », a témoigné Mme Tayarini.

