Crue printanière et dégel 2017 - État de situation - route 138 - Baie Johan-Beetz à Aguanish

BAIE-COMEAU, QC, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports fait un état de situation de la route 138, fermée de Baie Johan-Beetz à Aguanish depuis le 7 mai dernier.

Les barricades ont été repoussées à 13 kilomètres à l'est de Baie Johan-Beetz et à 35 kilomètres à l'ouest d'Aguanish, afin de n'encercler que la zone de travaux. Ceci permet de favoriser la circulation locale et l'accès aux résidences secondaires, par le biais des routes secondaires.

Le point sur les travaux

Depuis le samedi 13 mai, des travaux ont débuté dans le secteur de Baie Johan-Beetz, au kilomètre 1305. À partir d'aujourd'hui, les travaux se poursuivront 24 heures sur 24, afin de rétablir la circulation le plus rapidement possible. Les travaux ont consisté à faire une brèche dans la route, afin de laisser l'eau s'écouler.

Un ponceau a également été remplacé et quelques autres seront ajoutés, afin que cette situation ne se reproduise plus. La route n'a pas cédé, mais elle est endommagée. Une reconstruction complète de la route devra se faire, sur une distance d'environ 300 mètres. Lorsque la route va rouvrir, elle le sera d'abord sur le gravier, mais elle sera sécuritaire. L'asphaltage est prévu ultérieurement.

Le Ministère fera un état de situation quotidien avec les communautés et les municipalités concernées.

Par ailleurs, la construction d'une route de contournement a été écartée. En effet, la durée des travaux d'une route de contournement versus celle de la reconstruction de la chaussée sur 300 mètres est sensiblement la même. Le Ministère tient à ce que la voie soit sécurisée avant de permettre à nouveau la circulation.

Ponts aériens et maritimes

L'organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) coordonne présentement la mise en place de ponts aériens et maritimes. Les modalités seront dévoilées sous peu.

Le Ministère poursuit sa surveillance active du réseau routier et communiquera toute nouvelle information en temps opportun. Informez-vous sur les entraves en cours en consultant le site Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur compréhension et leur collaboration et les invite à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements.

