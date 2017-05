Le ministre Duclos se rend en Argentine et au Chili pour discuter de réduction de la pauvreté et bâtir une société plus inclusive







GATINEAU, QC, le 14 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les relations bilatérales et à faciliter des relations constructives et transparentes avec d'importants partenaires en Amérique. Dans le cadre de ces efforts, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, se rendra en Argentine et au Chili du 14 au 18 mai 2017 pour échanger avec des représentants des gouvernements, de la société civile et du milieu académique afin d'échanger sur l'approche du Canada en matière de réduction de la pauvreté et de s'assurer que chaque citoyen se sente valorisé et pleinement partie prenante de la société.

La visite du ministre Duclos en Argentine fait suite à la tournée fructueuse du premier ministre Trudeau en novembre dernier et donne au Canada la possibilité de continuer à renforcer ses liens avec l'Argentine. Le ministre Duclos coprésidera le Symposium sur l'inclusion sociale Canada-Argentine avec la ministre du Développement social de l'Argentine, Carolina Stanley. Le symposium nous donne l'occasion de travailler ensemble au renforcement de la classe moyenne et à s'assurer que tous et chacun aient la chance d'avoir accès et de contribuer à la prospérité de la société. Parmi les thèmes au coeur des discussions prévues on retrouve les changements démographiques, la réduction de la pauvreté et la mobilité sociale.

Le ministre fera également avancer les relations bilatérales avec le Chili et discutera des meilleures pratiques en matière de réduction de la pauvreté, d'inclusion sociale et d'accès à des logements abordables. Le ministre fera également une allocution à l'Université du Chili sur la politique sociale et la réforme des régimes de retraite.

Citations

« J'ai hâte de renforcer nos liens déjà solides avec l'Argentine et le Chili et de voir l'inclusion sociale à travers le prisme mondial afin de trouver des approches novatrices en faveur de la croissance et de la prospérité. Je suis heureux d'avoir la possibilité de communiquer l'expérience, les réussites et les défis communs de nos pays, et de favoriser une coopération accrue visant à bâtir des sociétés plus fortes et plus inclusives. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Suite à plus de 75 ans de relations bilatérales, le Canada et l'Argentine continuent de collaborer à la promotion d'enjeux prioritaires et d'intérêt commun pour lesquels des politiques efficaces doivent être élaborées.





et l'Argentine continuent de collaborer à la promotion d'enjeux prioritaires et d'intérêt commun pour lesquels des politiques efficaces doivent être élaborées. Le Sommet du G-20 de 2018 qui aura lieu à Buenos Aires , en Argentine, sera le tout premier sommet du G-20 à se tenir en Amérique du Sud.





du G-20 de 2018 qui aura lieu à , en Argentine, sera le tout premier sommet du G-20 à se tenir en Amérique du Sud. L'Accord de libre-échange Canada -Chili célèbre son 20e anniversaire en 2017. Il s'agit du premier accord de libre-échange du Canada avec un pays de l'Amérique du Sud.

Liens associés

