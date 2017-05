Expo-sciences pancanadienne 2017 - 40 jeunes québécois aux projets novateurs représenteront le Québec parmi les 500 meilleurs exposants scientifiques du Canada!







MONTRÉAL, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les 40 jeunes qui composent la délégation du Québec à l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) s'envolent pour l'Université de Regina en Saskatchewan.

Du 14 au 20 mai, les jeunes de la délégation québécoise, parrainée par Merck Canada Inc., présenteront leur projet scientifique à des milliers de visiteurs. Au total, une valeur de près de 1 000 000 $ sera remise en prix et bourse lors de la cérémonie de remise de prix.

Les jeunes qui forment la délégation québécoise ont été sélectionnés suite à leur participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2017 qui s'est tenue à l'École secondaire Mgr-A.-M.-Parent à Saint-Hubert en avril dernier.

« Chaque année, le Réseau Technoscience est fier de permettre, grâce au soutien de Merck Canada inc., à 40 jeunes Québécois de représenter la province. L'aventure des Expo-sciences a débuté dans plusieurs écoles du Québec, où les exposants ont présenté pour la première fois leur travail dans le cadre de finales locales au sein de leur école ou de leur commission scolaire. Après plusieurs paliers de compétition, ils ont maintenant la chance d'assurer le rayonnement du Québec en science et technologie. Cette nouvelle étape leur réserve plusieurs belles surprises et rencontres. Au cours des prochains jours, la délégation québécoise aura l'occasion de nouer des amitiés et de prendre part à des échanges mémorables » souligne Monsieur Roland Grand'Maison, directeur général du Réseau Technoscience.

Le Réseau Technoscience leur souhaite de profiter au maximum de tout ce que leur réserve l'Expo-sciences pancanadienne.

Une compétition scientifique nationale

L'Expo-sciences pancanadienne, organisée par Sciences Jeunesse Canada, est un événement scientifique d'envergure nationale qui réunit les meilleurs exposants canadiens et où plus d'un million de dollars en prix sont remis chaque année.

Les 30 projets suivants composent la délégation :

Côte-Nord

Polyvalente des Baies

Emmeraude Tanguay

5e secondaire

Enfants, esclaves virtuels?

Polyvalente des Baies

Antony Lapierre

5e secondaire

Au plaisir de se revoir

Est du Québec

École du Mistral

Samuel Perreault

5e secondaire

La soie d'Amérique

École secondaire Trois-Pistoles

Stéphanie Raymond et Laurence Côté

5e secondaire

Une vie sans mélodie

Estrie

École des Enfants-de-la-Terre, secondaire

Elliot Christin et Jasmin Ricard

1ère secondaire

Quel est l'effet des pubs?

École du Triolet

Mathilde St-Jean Perron

2e secondaire

Cric Crac Croc, on se déhanche

Mauricie, Centre-du-Québec

Académie Antoine Manseau

Éric Zhuang

5e secondaire

Recyclage des coquilles d'oeufs

Montérégie

Collège Durocher St-Lambert

Simon Lafontaine

4e secondaire

Canna (bis)

École secondaire Fernand-Lefebvre

Marie-Philippe Villiard et Juliette Péloquin

4e secondaire

Asclépiade, un cas isolé

Collège Durocher St-Lambert

Alexandra Harnagea

5e secondaire

Triboélectricité : repliez-vous

Montréal

Collège Jean-de-Brébeuf

Maya Mikutra-Cencora

4e secondaire

L'Alzheimer avant la A?

École secondaire Pierre-Laporte

Sophie Lacroix et Marie-Pier Lacroix

3e secondaire

Attention, bébé à bord!

Collège de Maisonneuve

Sandrine Leblanc-Savignac

Cégep 1

Pesticides MenaSangs

Montreal Regional Science & Technology Fair

Royal West Academy

Lia Loebenberg

5e secondaire

Division : Impossible

Laval Senior Academy

Martina Fazio et Erika Talatinian

4e secondaire

Daphnia vs Cleaning Products

Marianopolis College

Bilun Sun

Cégep 2

Need a hand with that?

Laval Junior Academy

Sebastien Galand

2e secondaire

Bridging The Gap

Outaouais

Collège Saint-Joseph de Hull

Noémie Poulin et Alexandra Pimentel

3e secondaire

Une bouteille d'eau bio

Québec, Chaudière-Appalaches

École secondaire Saint-Jean-Eudes

Victoria Chouinard

5e secondaire

L'ADNe...Euh! C'est quoi?

Séminaire des Pères Maristes

Jonathan Lévesque et Louis-Philippe Belley

4e secondaire

BlackFly : l'analyseur de gaz

Collège Saint-Charles-Garnier

Léa Drolet-Roy

4e secondaire

Visualise ta voie

Polyvalente Saint-François

Rose Cloutier et Virginie Paquet

2e secondaire

Les exoplanètes

Séminaire des Pères Maristes

Léo Lechaume-Robert

4e secondaire

Si la petite mange la grosse

Collège des Compagnons

Jérémie Gaudreault

2e secondaire

Gaudi 2.0

Cégep Garneau et Cégep de Sainte-Foy

Raphaël Cloutier et Liam Simard

C1

M.A.R.K.

Rive-Nord

Externat Sacré-Coeur

Emeric Proulx

5e secondaire

Hydropulsoréacteur

École secondaire Saint-Maxime

Taushia Siddique et Thanusha Balasubramaniyam

5e secondaire

L'or vert du sang blanc?

Saguenay - Lac-Saint-Jean

École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine

Félicia Harvey

3e secondaire

Une clé APOrtant la longévité?

École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine

Thomas Imbeault-Nepton

5e secondaire

P.A.L.I.A. contre les chutes

École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine

Catherine Plante

4e secondaire

Les bactéries ont la solution!

Les photos des lauréats de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2017 sont disponibles sur la page Facebook officielle des Expo-sciences Hydro-Québec (facebook.com/exposciences).Vous pourrez également suivre la délégation sur Facebook.

Merci à Merck Canada Inc., parrain officiel de la délégation du Québec à l'Expo-sciences pancanadienne, ainsi qu'au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui soutient les programmes du Réseau Technoscience par l'entremise du programme NovaScience.

Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

SOURCE Réseau Technoscience

Communiqué envoyé le 14 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :