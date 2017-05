Des travailleurs de la haute gastronomie se syndiquent - Les employés du Laurie Raphaël entrent dans la famille Métallos







MONTRÉAL, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - À Montréal, une trentaine de travailleurs et travailleuses du restaurant de haute gastronomie Laurie Raphaël ont choisi de faire partie de la grande famille du Syndicat des Métallos. Ils formeront une nouvelle unité syndicale au sein de la section locale 9400, qui représente déjà plus de 4000 travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

« La pression est forte dans ce secteur », raconte Guillaume Laplante-Anfossi, un des employés du Laurie Raphaël. « Il faut travailler vite et le résultat doit être toujours impeccable, c'est normal. On a choisi de se syndiquer pour mieux encadrer les relations de travail ».

La décision a été annoncée jeudi dernier par le Tribunal administratif du travail (TAT) après qu'une majorité d'employés eurent signé une carte d'adhésion au Syndicat des Métallos. Le Laurie Raphaël devient donc l'un des premiers restaurants montréalais de haute gastronomie dont les employés sont syndiqués.

La première assemblée générale de cette unité aura lieu dans les prochaines semaines. Les travailleurs et travailleuses du Laurie Raphaël prépareront leur première négociation de convention collective et procéderont à l'élection de leur comité de négociation et leur comité exécutif.

Le tout premier Laurie Raphaël a ouvert ses portes à Québec en 1991. En plus de sa vocation gastronomique, le restaurant de Montréal dessert la clientèle de l'Hôtel Le Germain où sont situés ses locaux.

SOURCE Syndicat des Metallos (FTQ)

