Montréal est l'hôte du Sommet mondial des transports publics

MONTRÉAL, le 14 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, prendra la parole lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet mondial des transports publics qui se tient au Palais des Congrès du 15 au 17 mai 2017.

« La thématique de ce Sommet, Mener la transition, nous interpelle particulièrement alors que Montréal est à un point tournant dans le développement de ses transports collectifs et actifs. En ratifiant la Déclaration de Paris en 2015, Montréal s'est engagée à réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'atteinte de cet objectif passe inévitablement par un transfert de l'automobile vers des transports plus durables et le contexte est particulièrement favorable pour accélérer cette transition », estime le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Le Sommet de trois jours réuni près de 2000 personnes qui participeront à des conférences mais aussi au Forum de l'innovation, un salon d'exposition où il sera possible de découvrir les principaux progrès et tendances dans le secteur du transport public.

En marge du Sommet, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Société des transports de Montréal (STM) présenteront l'événement Place au transport, qui permettra au public d'assister à plusieurs démonstrations, notamment d'autobus électriques semi autonomes dans l'Espace Riopelle du Palais des Congrès.

« Nous sommes fiers d'avoir l'honneur d'accueillir ce Sommet dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de Montréal. J'en profite d'ailleurs pour souligner le formidable travail des équipes de l'Agence métropolitaine de transport et la Société de transport de Montréal pour l'organisation des événements grand public, comme celui de Place au transport », souligne le responsable des transports au conseil exécutif, M. Aref Salem.

« Le Sommet mondial des transports publics de l'UITP est le plus grand événement de la sorte dans le domaine des transports collectifs. Nous sommes très fiers de recevoir le monde, de mettre en valeur Montréal et son dynamisme en matière de mobilité. Avec la multiplication des acteurs de la mobilité durable et des projets porteurs comme l'arrivée des Azur et le prolongement de la ligne bleue du métro, l'avenir des transports collectifs et actifs montréalais est prometteur », souligne le président du conseil d'administration de la STM, M. Philippe Schnobb.

Le Sommet mondial des transports publics est organisé par l'Union internationale des transports publics (UITP) qui regroupe 1400 autorités et opérateurs de transport en commun dans 96 pays.

