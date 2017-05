Inondations à Laval - Un pont temporaire construit sur l'Île-Verte pour redonner l'accès aux résidents







LAVAL, QC, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer un accès carrossable aux résidents de l'Île-Verte vers leurs domiciles, un pont temporaire est actuellement en cours d'installation.

C'est grâce à une action concertée du service de l'ingénierie de la Ville de Laval, des experts des Forces armées canadiennes et de collaborateurs externes que cette réalisation a été rendue possible. Les premiers morceaux du pont sont arrivés sur les lieux jeudi soir et, après des travaux de préparation des rampes de lancement, l'assemblage a débuté vendredi après-midi.

« Nous ne pouvions tolérer que des résidents restent isolés sur l'Île-Verte. Une voie d'accès était nécessaire dans l'immédiat et après le retrait des eaux. Rien ne garantit que l'ancien ponceau soit par la suite praticable. Le décret d'état d'urgence local nous a permis d'agir vite et nous l'avons fait. L'équipe de la Ville de Laval s'est chargée d'une partie du design et de la planification du projet » a déclaré David De Cotis, vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et maire suppléant. Il ajoute : « J'insiste sur le fait que sans le savoir-faire et la capacité d'intervention des militaires, il aurait été impossible de réaliser ce tour de force. Il est remarquable de voir à quel point les situations critiques qui mettent en jeu la sécurité des personnes font ressortir le meilleur de chacun. »

Suite au retrait complet des eaux, les inspections pourront être réalisées afin d'évaluer les dommages réels au ponceau et définir de la suite à donner, soit une réhabilitation ou une reconstruction de la structure. Dans l'intervalle, ce pont temporaire assurera la liaison de part et d'autre de l'île pour les 22 familles qui y vivent, dont 10 sont toujours sur les lieux.

À noter que plus de 300 employés municipaux (pompiers, policiers, cols bleus, intervenants sociaux) sont toujours sur le terrain, accompagnés des bénévoles des mesures d'urgence et des militaires des Forces armées canadiennes, afin d'intervenir auprès des citoyens dans les zones sinistrées.

Rappelons que la Ville de Laval a annoncé une grande corvée de nettoyage le samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. Tous les détails pour s'y inscrire :

www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/grande-corvee-inondations-2017.aspx

Pour toute information : www.laval.ca / 311

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 13 mai 2017 à 18:17 et diffusé par :