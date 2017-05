CODE ROUGE : Grand rassemblement des médecins spécialistes







MONTRÉAL, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 3 000 médecins spécialistes étaient réunis aujourd'hui au Stade olympique dans le cadre du Grand rassemblement organisé par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Les médecins en provenance de partout au Québec tenaient à témoigner de leur ras-le-bol des lois matraques du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, des attaques incessantes et injustifiées dont ils font les frais, des règles bureaucratiques qui se multiplient et qui nuisent à la pratique médicale.

EXTRAITS DE L'ALLOCUTION DE DOCTEURE DIANE FRANCOEUR, présidente de la FMSQ

« Après trois ans de coupures budgétaires, trois ans de dénigrement des médecins et des autres professionnels de la santé, trois ans de diktats ministériels, trois ans d'essais et d'erreurs, il n'y a aucun résultat positif et concluant des réformes Barrette. »

« Les médecins spécialistes veulent que les patients soient soignés par la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Cela passe par des conditions de pratique à la hauteur des besoins des médecins spécialistes. »

« Aux politiciens, nous disons : laissez-nous soigner nos patients! Laissez-nous agir pour leur bien-être. Et cessez de nous mettre les bâtons du ministre dans les roues! »

« Nous avons des obligations envers les patients et nous allons les respecter en refusant de baisser les bras et de niveler par le bas comme le gouvernement l'exige depuis trois ans. »

« Quand vous quitterez le Stade olympique cet après-midi, nous espérons que vous vous sentirez véritablement outillés pour défendre votre droit de travailler dans un système public de santé où les intérêts des patients seront au coeur des décisions. Que vous serez en mesure de dire NON à votre DSP et NON à votre PDG quand ils essaieront de vous obliger à prendre des décisions contraires à une pratique médicale de qualité et aux besoins de vos patients. Un exemple récent? Les chambres extensibles sur les étages pour camoufler les patients de l'urgence. »

RAPPEL DE LA FIERTÉ MÉDICALE

« Le « Docteur Chaos » et le « Docteur Mesquin » entachent toute notre profession. Mais chacun de vous doit se rappeler pourquoi vous avez choisi de devenir médecins. Soyons fiers de qui nous sommes et faisons en sorte de rester à la hauteur de la relation qui nous unit à nos patients. »

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Communiqué envoyé le 13 mai 2017 à 14:41 et diffusé par :