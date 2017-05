Crue printanière de la rivière des Prairies et du lac des Deux-Montagnes - La Ville de Montréal ne renouvelle pas l'état d'urgence







MONTRÉAL, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et le directeur du Service incendie de Montréal (SIM) et coordonnateur de la sécurité civile, M. Bruno Lachance, annoncent que l'état d'urgence décrété le 7 mai en raison des inondations causées par la crue printanière de la rivière des Prairies et du lac des Deux-Montagnes ne sera pas renouvelé une deuxième fois et prendra fin dimanche à midi.

« Le niveau d'eau continue de baisser et la situation s'est améliorée de façon notable. Le recours à l'état d'urgence nous aura permis de mettre en place rapidement et efficacement toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux citoyens. Nous sommes maintenant en phase de rétablissement progressif », a souligné le maire.

Mentionnons que les ressources demeurent mobilisées pour les interventions d'urgence jusqu'à nouvel ordre. Les opérations de nettoyage seront entreprises au cours des prochains jours, aussitôt que la situation le permettra.

Rappel des consignes de réintégration

Le retour à la maison est toujours dicté par deux conditions : une inspection préalable des lieux par des spécialistes de la Ville ainsi qu'une remise individualisée des consignes de sécurité aux résidents.

Afin d'assurer la sécurité de tous, une marche à suivre a été établie pour la réintégration des sinistrés. Il est demandé aux personnes évacuées de suivre les consignes des autorités sur le terrain.

Voici les étapes supplémentaires de vérification que les résidents doivent effectuer :

Vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage et d'électricité;

Vérifier l'état général du bâtiment;

Tester l'avertisseur de fumée et celui de monoxyde de carbone;

Détecter la présence de moisissures;

Documenter les dommages (photographies et carnets de bord);

S'assurer de la qualité des aliments et de l'eau avant consommation.

Les citoyens sinistrés peuvent obtenir plus d'information sur les prochaines étapes (par exemple, le rétablissement de l'alimentation en électricité, gaz naturel, propane ou eau) en consultant le site Web de la sécurité civile de la Ville ou en téléphonant au 311.

Pour obtenir de l'information actualisée sur la réouverture des rues, consultez la carte interactive.

