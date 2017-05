Avis médias - Construction d'un pont temporaire à l'Île-Verte







LAVAL, QC, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les autorités de la Ville de Laval accompagnées de représentants des Forces armées canadiennes seront présentes à l'Île-Verte afin d'annoncer la mise en place d'un nouveau lien carrossable vers une portion de l'île qui a été isolée à la suite des sévères crues de la Rivière-des-Prairies.

Monsieur David De Cotis, vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et maire suppléant, invite les médias à venir observer l'assemblage du pont sur lequel des équipes civiles et militaires travaillent jour et nuit, depuis vendredi matin 12 mai.

Des experts du Service de l'ingénierie de la Ville de Laval ainsi que des membres du génie militaire seront sur place pour répondre aux questions techniques.

Les représentants des médias sont également conviés à une mêlée de presse

Quand : le samedi 13 mai 2017

Heure : 14h

Où : Île Verte, sur la rue Comtois devant le site d'assemblage

Accès au site : Il vous faudra compter de 10 à 20 minutes de marche pour se rendre sur le site puisque de nombreux véhicules et matériaux entravent la libre circulation.

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 13 mai 2017 à 12:16