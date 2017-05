Le festival Budweiser STORM revient en 2017 et met le feu dans 11 villes en Chine et au-delà







La marque chinoise gagne du terrain à l'étranger ; l'édition australienne est très attendue

SHANGHAI, le 13 mai 2017 /PRNewswire/ -- La conférence de presse du festival de musique Budweiser STORM 2017 s'est tenue à Shanghai le 11 mai. Eric Zho, fondateur et PDG d'A2LiVE, le producteur et promoteur de Budweiser STORM, a annoncé les plans des tournées 2017 et les villes lors de l'événement.

Les plans de tournées annuels de Budweiser STORM ont été annoncés, avec une première incursion hors de Chine

Après avoir eu un impact spectaculaire en 2016 dans cinq villes chinoises majeures et avoir reçu des éloges de la part de la presse et des fans, Budweiser STORM a annoncé son retour en 2017 vers les principaux marchés, ainsi que des plans d'expansion dans de nouvelles villes en Chine, et notamment Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Changsha et Xiamen. Un plus grand nombre de passionnés de musique dance pourront se délecter d'une expérience musicale et de style de vie caractéristique de Budweiser STORM lors des festivals, ou via une diffusion en streaming depuis leur salon.

En outre, le festival de musique Budweiser STORM est ravi d'annoncer son expansion sans précédent vers des villes situées en dehors de la Chine continentale, posant ses bagages à Taipei et annonçant le STORM Australia comme partie intégrante de la tournée 2017. Cela marque un jalon pour le développement de l'industrie de la musique électronique asiatique, et pour A2LiVE, la société pionnière qui mène la danse. Historiquement, la scène de la musique dance en Chine s'est beaucoup inspirée des influences occidentales. Avec un nombre croissant de festivals visant l'énorme marché de consommation en Chine, le genre reçoit davantage d'influences en provenance de l'extérieur de ses frontières. Lorsque le titan STORM, originaire de Chine, est allé à l'étranger pour la première fois, poussant son mélange de vedettes internationales de musique dance en dehors de son pays d'origine, la Chine est finalement devenue plus cimentée dans la perception mondiale en tant que véritable pilier de la communauté de la musique électronique. En raison de l'expansion rapide de STORM, un plus grand nombre de passionnés de musique du monde entier feront l'expérience de l'énergie magique que STORM produit et propage. La Chine ne se contentera plus de s'inspirer uniquement de l'étranger, mais jouera également un rôle crucial en innovant, en définissant les tendances et en façonnant la scène mondiale de la musique dance.

A2LiVE est fière de dévoiler son tout dernier projet dans le monde de la musique dance : Storm Records?! Cette nouvelle maison de disque a été formée dans un fier partenariat avec Spinnin' Records, le plus grand et le plus cool label au monde aujourd'hui. A2LiVE collaborera avec l'empreinte emblématique de Spinnin', située à Amsterdam, afin de véritablement mélanger l'est et l'ouest, fusionnant leurs vastes réseaux de producteurs de musique talentueux à travers le monde. Cela produira de nouvelles collaborations artistiques intéressantes et un flot de morceaux qui méritent le soutien de ce genre de leaders du secteur très respectés.

La musique dance connaît une forte tendance auprès de la jeunesse chinoise : extasiez-vous devant les meilleurs DJ au monde lors des festivals Budweiser STORM 2017?!

Elaine Liu, directrice des relations d'AB-InBev APAC North, a estimé que le partenariat avec A2LiVe ces trois dernières années a été un immense succès. « La musique dance inspire et incite toujours les personnes à se déchaîner, ce qui coïncide avec l'esprit cher à Budweiser. C'est super d'assister à la popularisation rapide de la musique dance sur le marché de la jeunesse chinoise : de plus en plus de jeunes gens ont commencé à libérer leur véritable moi à travers la puissance de ce genre musical et de ce style de vie. Dans certains marchés, les billets pour les éditions 2016 du festival Budweiser STORM ont été vendus en quelques minutes, et la bouteille en aluminium Budweiser STORM en édition limitée est devenue à la mode, ainsi qu'une image emblématique parmi les fans de musique dance. En 2017, avec A2LiVE, nous amènerons tous les festivals de Budweiser STORM à un tout nouveau niveau de production, programmation musicale et surprises. En attendant, une série d'événements thématiques et sponsorisés par des marques est envisagée autour des festivals Budweiser STORM pour apporter ces expériences phénoménales à un nombre encore plus important de consommateurs. »

L'IMS Asia Pacific revient, les regards se tournent vers la Chine

Dans la foulée du festival Budweiser STORM à Shanghai, l'International Music Summit (IMS) Asia Pacific est la plateforme de conférences éducatives et sources d'inspiration sur la musique dance d'une durée de trois jours, où les professionnels de l'industrie internationale de la musique électronique participent à une série de discussions, d'ateliers interactifs et d'opportunités de création de relations personnelles.

L'année dernière, A2LiVE a apporté l'IMS Asia Pacific à Shanghai et a réuni un large éventail de géants du secteur pour discuter des développements et défis de l'industrie explosive de la musique dance dans la région Asie Pacifique. Les deux plus grands artistes de musique électronique au monde, Alesso et Skrillex, ont respectivement partagé la façon dont ils ont bâti leurs profils en Asie. Alesso a annoncé sa collaboration avec la reine mandarine de la pop et la chanteuse asiatique Jolin Tsai-« I Wanna Know ». En tandem avec l'IMS Asia-Pacific et OWSLA, Boiler room est revenu à Shanghai avec les débuts spéciaux du conférencier de l'IMS Skrillex et a été l'un des Boiler Rooms les plus vus et les plus diffusés. Cette année, l'IMS Asia Pacific reviendra les 21 et 22 septembre 2017. Des badges de première heure seront en vente le 24 mai à l'adresse imsasiapacific.cn. Pour en savoir plus sur l'IMS Asia Pacific veuillez visiter le site Web officiel à l'adresse imsasiapacific.cn, ou suivez « IMS_China » sur Wechat.

À propos d'A2LiVE

A2LiVE est une société de spectacles en direct située à Shanghai et est le moteur de premier plan de l'industrie de la musique électronique en direct en Chine aujourd'hui. Sa mission est de devenir la principale plateforme verticalement intégrée de musique électronique en Asie, apportant les plus grandes et meilleures expériences de musique électronique de la destination, de la musique, de la vidéo, des actualités et de la culture.

Depuis sa création, A2LiVE a présenté de nombreux artistes renommés internationaux et du pays en Chine, et notamment Axwell & Ingrosso, Skrillex, Hardwell, Afrojack, Dash Berlin, Avicii, David Guetta, Wang Lee Hom, Benny Benassi, Afrojack, Cazzette, Icona Pop, Oliver Heldens, Far East Movement, Pitbull, Kanye West, Incubus, etc.

Le festival de musique électronique « Budweiser STORM » d'A2LiVE a effectué des tournées dans cinq marchés en 2016 et a dynamisé 250 000 festivaliers, avec plusieurs nouvelles villes qui emboîteront le pas en 2017. Cette année marque également le lancement de DianYinTai (services de musique électronique en streaming), la croissance des holdings de gestion d'artistes d'A2LiVE (A2ARTIST et Strobe Light Talent), l'inauguration de sa nouvelle académie de DJ/production et des divisions de maison de disques, ainsi que d'autres activités connexes. Plus d'informations sur www.a2live.cn

À propos de Budweiser

Budweiser, une lager typiquement américaine, a été présentée en 1876 lorsque le fondateur de la société, Adolphus Busch, a entrepris de créer la première marque de bière véritablement nationale des États-Unis, brassée pour être universellement populaire et transcender les goûts régionaux. Chaque lot de Budweiser reste fidèle à la même recette familiale utilisée depuis cinq générations de maîtres brasseurs de la famille Busch. Budweiser est une bière de corps moyen savoureuse, fraîche et pure avec des couches assemblées d'arômes de houblon américain et européen de première qualité, brassée de sorte à offrir un parfait équilibre de saveur et de rafraîchissement. Budweiser est produite à l'aide de méthodes consacrées, et notamment le « kraeusening » pour la saturation naturelle et le vieillissement par bois de hêtre, qui procurent un équilibre et un caractère inégalés. Pour en savoir plus sur Budweiser, veuillez visiter son site Web officiel à l'adresse budweiser.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/511167/2016_STORM_Festival.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/511168/The_5_STORM_festivals.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/511169/Storm_Records_partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/511170/Alan_Walker.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/511172/Storm.jpg

Communiqué envoyé le 13 mai 2017 à 12:27 et diffusé par :