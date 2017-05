Sondage Léger/Les Petits Frères : les Québécois sont très préoccupés par l'isolement des aînés, mais peu sont prêts à passer à l'action







MONTRÉAL, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'organisme Les Petits Frères dévoile aujourd'hui les résultats d'un important sondage sur les perceptions et l'attitude des Québécois à l'égard des conditions de vie des aînés et de la problématique de l'isolement. Le sondage a été réalisé par Léger, du 24 au 26 avril 2017, auprès de 1005 Québécoises et Québécois âgé(e)s de 18 ans ou plus.

D'entrée de jeu, Les Petits Frères sont heureux de constater que les Québécoises et les Québécois accordent une grande importance aux conditions de vie des personnes âgées. Sur un choix de 5 causes, celle-ci arrive 2e (26 %), tout juste après les enfants malades (28 %).

De plus, 94 % des répondants affirment que l'isolement des personnes âgées est un problème important au Québec et 95 % croient que l'isolement ou le fait de vieillir seul est un facteur qui peut affecter la santé d'une personne âgée. De ce nombre, 71 % pensent que l'isolement est un facteur qui peut grandement affecter la santé des aînés.

Toutefois, à la lumière de ces résultats, Les Petits Frères se demandent pourquoi tant de personnes âgées continuent à vivre isolées (une sur cinq) et pourquoi les Québécois ne posent pas plus de gestes concrets pour renverser la situation ?

En effet, il est plutôt décevant de constater que seulement 12 % des répondants s'engageraient à poser un geste concret pour contrer l'isolement des personnes âgées. 58 % le feraient probablement et 30 % ne le feraient probablement pas ou pas du tout. Ceci, même si 46 % des répondants croient qu'il est probable qu'ils vont eux-mêmes vieillir seuls.

Pour Les Petits Frères, les résultats du sondage confirment l'importance de la campagne Aimons jusqu'au bout, lancée aujourd'hui même, dont l'objectif est de sensibiliser le grand public et de l'encourager à poser des gestes concrets de solidarité pour contrer l'isolement des personnes âgées. Pour participer au mouvement d'amour et de solidarité envers les aînés, les Québécois ont rendez-vous sur aimonsjusquaubout.ca.

« Depuis plus d'un demi-siècle, les équipes des Petits Frères sont parmi les premiers témoins des souffrances engendrées par l'isolement des personnes âgées. L'accueil inconditionnel et chaleureux que nous leur procurons leur permet de retrouver un sens à leur vie, sachant que nous serons auprès d'eux pour toujours. Espérons maintenant qu'un grand nombre de Québécois emboîteront le pas en joignant le mouvement Aimons jusqu'au bout », de déclarer la directrice générale des Petits Frères, madame Caroline Sauriol.

À propos des Petits Frères

Grâce aux dons du public, plus de 1300 aînés ont trouvé une famille auprès des Petits Frères qui luttent contre l'exclusion et l'isolement des personnes du grand âge depuis bientôt 55 ans. Secondé par près de 2000 bénévoles, l'organisme est le seul au Québec à accompagner les aînés jusqu'à la fin de leur vie. La moyenne d'âge des Vieux Amis est de 85 ans. Ils sont accompagnés pendant sept ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de déficit cognitif ou de troubles de santé mentale. Les personnes qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent visiter le petitsfreres.ca ou téléphoner au numéro sans frais 1 866 627-8653.

