Stéphanie Vallée invite tous les sinistrés à la Clinique juridique itinérante de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Gatineau, ministre de la Justice du Québec et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, invite tous les citoyens de la région touchés par les inondations à bénéficier des services d'informations juridiques offerts par le Centre de justice de proximité de l'Outaouais.

Sur place, les avocats bénévoles pourront répondre aux préoccupations des citoyens telles que : les réclamations auprès des assureurs, les recours judiciaires possibles, les obligations à l'égard du locateur, de la municipalité ou des fournisseurs de services, la remise de trousses, formulaires et documentations pertinentes, un accompagnement dans la préparation de formulaires, etc.

Cette initiative n'aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration du personnel du Centre communautaire juridique de l'Outaouais, du Barreau de l'Outaouais et de l'Association du Jeune Barreau de l'Outaouais.

Citations :

« Je tiens à souligner le travail et l'engagement du personnel du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, ainsi que ses collaborateurs, sans qui cette initiative pour offrir des services juridiques aux sinistrés n'aurait pas pu être possible. Vous démontrez, encore une fois, qu'il est essentiel de rapprocher la justice auprès des gens et je vous en remercie»

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je tiens à remercier la Ville de Gatineau, qui, grâce à sa collaboration, nous permet de donner le coup d'envoi à cette initiative aujourd'hui. Je lance d'ailleurs l'invitation aux autres municipalités où sont situés des centres d'aide à suivre l'exemple pour nous permettre de venir en aide à leurs citoyens. »

Véronic Boyer, directrice générale du Centre de justice de proximité de l'Outaouais

La clinique juridique itinérante se déroulera dans les locaux du Centre sportif de Gatineau situé au 850 boul. de la Gappe, salle 254, Gatineau, pour la période du 13 au 19 mai inclusivement. Par la suite, la clinique se déplacera à travers certaines municipalités de la région et mettra son itinéraire sur les médias sociaux du Centre de justice de proximités de l'Outaouais ou vous pouvez contacter le (819) 600-4600 pour obtenir plus d'information.

