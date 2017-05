La ministre Chagger annonce des investissements du gouvernement du Canada dans trois entreprises innovatrices du Manitoba







Le financement offert dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest aidera les entreprises à commercialiser rapidement leurs idées.

WINNIPEG, le 13 mai 2017 /CNW/ - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO)

Trois entreprises innovatrices du Manitoba pourront commercialiser leurs produits plus rapidement et plus efficacement grâce à l'investissement de 4,5 millions de dollars du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a annoncé aujourd'hui que trois entreprises de Winnipeg recevront un soutien financier dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest. À la suite de ces investissements, Complex Games, une entreprise de jeux vidéo, sera en mesure de lancer l'un de ses produits sur le marché numérique. Quant à Sightline Innovation, une entreprise d'apprentissage automatique avancé, elle pourra commercialiser son produit de contrôle de la qualité. Enfin, GORP, une entreprise de barres énergétiques située à Niverville, arrivera à produire une barre énergétique prête à manger en vue d'atteindre un marché plus vaste.

Lorsque les produits de ces entreprises passeront du stade de la recherche et du développement à celui de la mise en marché, plus de 90 emplois devraient être créés pour la classe moyenne du Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada envers le développement de l'innovation au Canada. Ce financement permet de tirer parti des avantages concurrentiels des régions et de promouvoir les intérêts des entreprises de l'Ouest canadien sur le marché international.

La ministre Chagger a fait cette annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Ces investissements figurent parmi les différents projets réussis annoncés dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO). Le programme offre 100 millions de dollars sous forme de contributions remboursables aux petites et aux moyennes entreprises de l'Ouest canadien. Les entreprises admissibles peuvent présenter une demande de financement pour soutenir les activités qui permettent que leurs idées se retrouvent plus rapidement sur le marché.

Le budget de 2017 a instauré le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada, un effort ambitieux en vue de faire du Canada un centre de l'innovation de calibre mondial, d'aider à créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés, et de renforcer et de faire croître la classe moyenne.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces entreprises innovatrices du Manitoba, puisqu'elles stimulent la croissance économique, créent des emplois et enrichissent le milieu de l'innovation. Sightline Innovation, Complex Games et The Great GORP Project représentent bien l'énergie, la détermination et le talent créatif qui contribuent à faire du Canada un leader mondial dans l'économie de l'innovation.?»

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

«?Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les petites et les moyennes entreprises innovatrices du Manitoba comme Sightline Innovation, Complex Games et The Great GORP Project. Les produits et les technologies présentés aujourd'hui sont des exemples qui montrent combien les entreprises canadiennes investissent dans l'innovation, stimulent la croissance et créent de bons emplois pour la classe moyenne au Manitoba et dans l'ensemble de l'Ouest canadien.?»

- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

«?Sightline Innovation est heureux de recevoir un soutien du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest pour ses plateformes d'intelligence artificielle et de capteurs de pointe. Depuis notre installation dans l'Ouest canadien, nos efforts de développement et l'engagement de notre clientèle ont été favorisés grâce à l'embauche d'une équipe internationale hautement qualifiée et à la présence d'un environnement collaboratif pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dirigé par les entreprises. Nous avons découvert que les programmeurs étrangers qui s'installent dans l'Ouest canadien pour poursuivre leurs études étaient parmi les meilleurs au monde et qu'ils étaient très heureux de rester dans la région quand le travail se trouve ici.?»

«?L'investissement du gouvernement fédéral soutient l'expansion de la plateforme de Sightline dans les établissements de fabrication; cette plateforme fournit des processus d'assurance de la qualité dirigés par intelligence artificielle pour aider les entreprises canadiennes à arriver à l'ère de l'industrie 4.0. Le jumelage d'un capteur "intelligent" avec des capacités d'inspection sans précédent et d'un logiciel d'apprentissage automatique qui devient plus précis au fil du temps favorisera l'efficacité, encouragera l'innovation et aidera les fabricants canadiens à être concurrentiels à l'échelle mondiale.?»

- Wally Trenholm, président-directeur général, Sightline Innovation

«?Le programme de l'Initiative InnO a été essentiel pour créer des occasions permettant aux entreprises canadiennes de développer leurs propres technologies et produits en vue de les vendre sur le marché international. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir reçu un soutien dans le cadre de ce programme, puisqu'il est indispensable pour accroître notre potentiel de croissance à long terme et notre compétitivité.?»

- Noah Decter-Jackson, président-directeur général et directeur de la création, Complex Games Inc.

«?Sans le financement que j'ai reçu de l'Initiative InnO, je suis certaine que je n'aurais pas pu poursuivre le développement de mon nouveau produit et l'achat d'équipement. Je suis extrêmement reconnaissante des possibilités que ce financement m'offre. Grâce à celui-ci, je serai en mesure de faire croître mon entreprise et de créer plus d'emplois dans ma communauté!?»

- Colleen Dyck, présidente-directrice générale, The Great GORP Project Inc.

Liens supplémentaires

Document d'information

Le gouvernement du Canada annonce un financement de 4,5 millions de dollars pour des entreprises innovatrices du Manitoba

Le 13 mai 2017 - Winnipeg (Manitoba) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO)

L'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO) est une initiative de financement fédérale de 100 millions de dollars sur cinq ans qui offre des contributions remboursables à de petites et à de moyennes entreprises (PME) dont les activités se déroulent dans l'Ouest canadien afin de les aider à faire passer leurs technologies innovatrices des derniers stades de la recherche et du développement à celui de la pénétration du marché.

L'annonce d'aujourd'hui touche trois projets de l'Initiative InnO de la région de Winnipeg :

Promoteur du projet Description du projet Financement de l'Initiative InnO Complex Games Inc. Développer et commercialiser un jeu vidéo à trame narrative d'avant-garde pour le marché numérique. 1?000?000 $ Sightline Innovation Commercialiser un produit d'apprentissage automatique de pointe pour le contrôle de la qualité et un capteur optique connexe. 3?465?792 $ The Great GORP Project Inc. Commercialiser une barre énergétique prête à manger et étendre les ventes à l'exportation aux États?Unis. 77?500 $ FINANCEMENT TOTAL DES PROJETS 4?543?292 $

L'Initiative InnO vise à favoriser le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien en offrant une aide financière aux PME admissibles afin de les aider à accélérer la commercialisation de produits, de procédés et de services innovateurs dans l'Ouest canadien, et en incitant le secteur privé à investir davantage dans les activités de commercialisation de l'Ouest canadien.

En aidant les entreprises à saisir les occasions en matière d'innovation, DEO appuiera la création d'emplois et la croissance économique tout en faisant en sorte que de nouvelles possibilités de succès soient menées à bien et à ce que de nouveaux produits, processus et services passent du banc d'essai à la pénétration du marché.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter à @DEO_Canada et à @MinduTPE

Page d'accueil de DEO

No sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 13 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :